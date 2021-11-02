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【債市展望】美債收益率低　怎配置固定收益組合？　增新興市場資產可對冲風險

博客 17:25 2021/11/02

分享：

環球疫情持續導致經濟仍然不穩，投資者或在此時趨向投資固定收益資產。但當投資者在挑選要配置的全球固定收益資產時，需要特別注意高評級固定收益的實際收益率處於歷史低位。而在配置中加入新興市場債，可對冲風險，幫助抵禦全球經濟波動。

目前，利差水平處於歷史低位，這不是在固定收益資產過度冒險的時機。與此同時，我們看到固定收益在投資者的投資組合中正在變化。實際收益率低，再疊加波動性的增加的預期，市場上的機會正在逐漸增加，因此投資者必須更加靈活變通。

【內房債務危機持續發酵 惠理葉浩華分析債市前景（立即收看）：按此

料美聯儲今年如期減買債

上個季度，不僅美國的利率下降，而且全球許多地方的利率均已下降，這與高通脹、高增長和日益完善的勞動市場互相矛盾，市場也存在很多聲音試圖猜測美聯儲的部署。

儘管對美聯儲將長期保持低利率的承諾存在疑問，但投資者已經看到美聯儲的取態非常明確和堅定，料美聯儲加息和縮減買債計劃將於今年如期進行。

美聯儲在市場上仍然活躍，但由於Delta新冠變種病毒造成的經濟波動，明顯表明利率不會平穩地上升到2%或3%以上。然而，從中期來看，我們看到系統中仍有大量的財政和貨幣刺激措施，因此經濟應該會保持迅猛的增長趨勢。雖然美聯儲和其他央行在前端錨定利率，但隨縮減買債鄰近，長期利率有機會上升。

【深圳政府首在港發債 超額認購2.48倍 有利推動人民幣國際化：按此

全球市場走勢不一　新興市場存潛在機會

當我們放眼全球經濟時，會發現存在各種不同的情況和潛在機會。新興市場會出現不同情況，中國比其他國家更早實施了防疫封鎖措施，增長周期因而出現得比較早；而其他國家，如巴西，因為疫苗接種率不理想而增長遲緩。我們看到疫苗接種將繼續進行，並能促進經濟增長。但是，在我們看到新興市場國內需求恢復之前，尤其是在更有購買力的本地消費者之中，是否還有其他的投資機會？

維持避險狀態　關注企業資產負債表

我們可以捕捉新興市場與美元和歐元區的利差，於此同時，我們要應對典型的新興市場動態的敞口，如周期性、貨幣貶值和收益波動。

考慮到這一點，我們將繼續維持投資組合的避險狀態，但重點關注消費者和企業資產負債表的實力，以及這些行業的固定收益承諾。重要的是，需要每天觀察市場動態，因為永遠不知道波動會在哪一天出現。

 

撰文 : Ayman Ahmed 尚渤投資管理高級固定收益分析師
Jason Brady 尚渤投資管理主席暨行政總裁、特許金融分析師

欄名 : 市場尚論

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