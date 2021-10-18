澳洲Penfolds Grange 70周年紀念　新酒Superblend隆重登場

▲ 過往喜歡澳洲的Penfolds Grange葡萄酒，當然要找機會試下Superblend啦！

如果說喝澳洲酒一定不能缺少Shiraz，相信沒有人會異議。但對於澳洲的葡萄酒一哥Penfolds，除了以Shiraz釀製的Penfolds Grange聞名於世外，另一代表作，便是以Cabernet Sauvignon釀製的Bin 707。

魚與熊掌不知怎樣選擇？或許正是這原因，當酒莊推出2021 Penfolds Collection的時候，在沒有「預警」下，給出席發布會的傳媒一個驚喜——Superblend葡萄酒隆重登場，正是Cabernet Sauvignon及Shiraz的混合體。

▲ 2021 Penfolds Collection總共有16枝酒，年份由2017-2021，有白有紅。筆者未試齊，但心水是Bin 407及RWT Bin 798，當然Penfolds Grange及Superblend不可少啦！（圖片：酒莊提供）

或許發布會會場的布置，其實早有玄機，只是筆者未有察覺到。走進位於Upper House酒店的Sky Lounge，紅噹噹的布置，令人有錯覺，以為走進婚禮的現場。紅玫瑰、紅地毯、紅披肩。。。雖然紅色一向是Penfolds的標誌性顏色，但今次真的紅得有點過分。

▲ 2021 Penfolds Collection Masterclass的場地布置，令人感覺像赴婚宴。（圖片：酒莊提供）

或許是喜事齊來吧！因為今年是Penfolds Grange面世70周年紀念，第一個推出的年份是1951年。今年7月，在澳洲Langton’s的Penfolds Rewards of Patience的拍賣會上，一瓶1951年的Penfolds Grange就以澳幣142,131（約港幣806,895）成交，打破世界紀錄，成為迄今為止最昂貴的一瓶澳洲葡萄酒。

Penfolds首席釀酒師Peter Gago表示：「70年前，釀造首個年份Grange的初心，為致力創造一款能夠窖藏至少20年的澳洲紅酒。如今，跨越60多年的老年份Grange，好像1952年、1953年、1955年和1962年，在2021年品味起來，依然美妙動人！這些陳年葡萄酒可以說是超出了作為釀酒師的期待！」

▲ Penfolds Grange, 2017（$5,980，Watson's Wine）：酸度比較強烈，收結沉實、乾身，黑朱古力結尾。（圖片：酒莊提供）

一個Superblend兩個演繹

在發布會上橫空出世的新酒，宣傳的口號是：One Superblend, Two Interpretations。和Penfolds過去的習慣一樣，都附以葡萄酒一個號碼，這次是802，但有趣的是分了A及B。但今次面世的是802.A，明年才有機會得嘗802.B。

其實兩款葡萄酒都是將來自不同產區的Cabernet Sauvignon及Shiraz混合，只是葡萄比例、使用的木桶及陳年時間不同。802.A是68% Cabernet Sauvignon＋32% Shiraz，802.B是55% Cabernet Sauvignon + 45% Shiraz。802.A是使用100%的新美國木桶Hogsheads（225公升），各自陳年22個月才混合。802.B是使用法國木桶Hogsheads，陳年19個月。

Penfolds的酒款選擇已非常多，現在還多了 Superblend，會否很頭痛呢？

▲ Superblend, 802.A, 2018（$6,588，Watson's Wine）：雖然入口比較乾身，但可口，酸度亦不錯，易入口，但酒精度比較高（14.5%）。（圖片：酒莊提供）

Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」

在疫情下，視像品酒變成常態。昔日通常飛來飛去的Penfolds首席釀酒師Peter Gago，今次都是利用視像，和我們一起品試了10款酒。但想不到一周後，傳來好消息，原來Peter獲選為《Decanter》葡萄酒雜誌2021年的Hall of Fame（名人堂）。

Hall of Fame的歷史，可以追溯到1984年，旨在表揚獲獎人在葡萄酒界的卓越成就。1988 年，Penfolds的首位首席釀酒師以及Penfolds Grange的創造者－－Max Schubert，同樣獲得了《Decanter》Hall of Fame的殊榮。而多年來，不少酒莊的莊主或酒評人，都被列入「名人堂」之列，如酒評人Robert Parker、加州的Robert Mondavi、意大利的Angelo Gaja及西班牙的Miguel Torres等。

▲ Peter Gago今次未能親身飛去各地，結果便5地連線，包括香港、台北、北京、上海、Peter澳洲家中，大家一同品試2021 Penfolds Collection及新出品。（圖片：酒莊提供）

Peter於1989年加入Penfolds的釀酒師團隊，2002年接替John Duval擔任Penfolds首席釀酒師。明年是Peter掌舵Penfolds 20 周年紀念。

《Decanter》主編Chris Maillard表示：「Peter對Penfolds的掌舵與發展，見證了酒莊與其葡萄酒的不斷壯大，一個當之無愧的獲獎人。」

Info

Watson's Wine：2606 8828