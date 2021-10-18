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【迪士尼樂園】門票明日起分普通及特別兩級　特別日子入園貴9%　持樂悠咭100元優惠入園

精明消費 19:01 2021/10/18

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香港迪士尼樂園宣布由10月19日起，調整樂園1日門票價格。新門票將會分「普通日子」及「特定日子」，兩級票價會所不同。另外，2日標準門票及奇妙處處通亦分別會在明日（19日）及11月20日起加價。

【同惡人一齊「反轉迪士尼」　優惠門票570元起：按此

新票價分兩級制

新票價會會分「普通日子」及「特定日子」兩級制，「特定日子」的1日標準門票票價為699元，小童門票票價為524元，「普通日子」票價則維持不變，票價為639元。香港迪士尼樂園官方網站會發布標示出「普通日子」及「特定日子」的1日門票適用日子日曆，第一個「特定日子」定於11月20日。而2日標準門票於10月19日起亦會加價5%至865元，小童門票則加7%至649元。

現有奇妙處處通會員提前續會享7折優惠

此外奇妙處處通白金卡及金卡都會加價，白金卡成人票價會由3,599元加至3,998元；小童或學生票價加至2,978元。金卡成人票價則由2,059加至2,228元；小童或學生票價加至1,588元。銀卡成人票價維持不變，小童或學生票價就加至940元，新票價將由11月20日生效。2022年4月30日或之前到期的現有白金卡或金卡會員，如於10月19日至11月19日期間提前續會，可享舊價格7折優惠再額外多一個月會籍。

持「樂悠咭」可100元優惠購票

由2021年10月19日至2022年10月19日，年齡介乎60至64歲，持有「樂悠咭」之香港居民，可以100元優惠價購買迪士尼樂園1日標準門票，優惠票價等同65歲或以上的長者票價。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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