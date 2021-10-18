【長輩淘】老人家用淘寶眼花無有怕！　淘寶APP推出長輩模式

隨着數碼普及化，網購已不單是年輕人的專利。有見及此，今天天貓雙11全球狂歡季開始前，淘寶APP推出長輩模式，協助長者掃除網購障礙。

淘寶APP在最新版本中推出長輩模式，該模式由3部分組成：簡化資訊、放大字體、推出語音助手。長輩模式既包括首頁和「我的淘寶」等一級頁面，也將搜索、商品詳情頁、訂單確認頁等內容引入適老化概念，讓長者用家打開APP後也感察覺明顯的轉變。跟標準模式最大分別是，長輩模式的商品展示從雙列變為單列，商品圖片及名字都經過放大處理，「我的淘寶」頁面也變得更加清晰及簡潔。

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基於不少銀髮族受視力影響或不便打字，長輩模式專門推出智能助手「淘小寶」，讓長者用戶通過語音搜索心水產品，也能通過智能助手聯絡官方客戶服務。

考慮到適老化改造需要因時制宜，淘寶透過商品詳情頁的改造、「淘小寶」功能等還處於灰度測試階段，目前只有部分用戶可以使用，後續將視乎用家意見而向所有用戶開放。

用戶如何設置長輩模式？可參考下列三步：

■三步輕鬆設定淘寶「長輩淘」■

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責任編輯：鄭樂怡

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