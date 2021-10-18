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【薪酬趨勢2021】香港僱員今年平均加薪1%　僅37%機構表明2022年加薪

個人增值 17:15 2021/10/18

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香港人力資源管理學會公布「2021年薪酬趨勢調查」結果，僱員在2021年平均加薪幅度為1%，較去年的1.4%下跌。扣除2021年1月至8月的平均通脹率1.4%後，實質基本薪酬調整為-0.4%，是十年來首次出現負數。

實質基本薪酬十年首現負數

在提供數據的機構當中，30.5%的機構在2021年凍薪，68.6%的機構於本年加薪，另有1%的機構減薪。在參與調查的僱員中，2021年遭凍薪的受訪者佔65.7%，獲加薪的則有34.3%。

【做運輸月薪2.2萬　好過做金融　統計處第二季各行業平均月薪一覽：按此

中型企業（聘用500至1000名僱員）在2021年的平均加薪幅度為眾多企業中最高，平均加薪達2.8%，小型企業（聘用不足500名僱員）的平均加薪為1.4%，而大型企業（聘用多於1000名僱員）的平均加薪則最少，加幅僅0.7%。

逾半機構未決定明年會否加薪

調查數據反映，超過一半（即57%）機構均未決定來年會否加薪；37%機構表示將於明年為僱員加薪；另有6%機構明年將會凍薪。根據所有預期於2022年1月至4月加薪的受訪機構提供的數據，預計2022年平均加薪幅度為3%。

學會於2021年1月至9月期間進行了「2021年薪酬趨勢調查」，旨在了解各企業的僱員薪酬、花紅發放及福利的變化和趨勢。調查訪問來自16個不同行業的115家機構，涵蓋全職僱員人數合共16.3萬人。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 職場百科

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