【ESG】渣打推綠色按揭涵蓋公私營住宅　最高可享6,888元現金回贈

▲ 【ESG】渣打推綠色按揭涵蓋公私營住宅 最高可享6888元現金回贈

渣打 （02888） 宣布推出綠色按揭計劃，為獲得香港綠色建築議會轄下「綠建環評」評為「鉑金」或「金」級認證的新盤、二手物業及政府資助房屋等住宅項目買家提供特惠按揭存款掛鈎計劃，首3年與按揭掛鈎之存款上限提升至60%。此外，客戶更可獲得高達6,888元的額外現金回贈，作為回饋客戶支持社會可持續發展。

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綠色按揭客戶享不同回贈優惠

在渣打綠色按揭計劃下購買物業的客戶，可享首3年按揭存款掛鈎計劃之存款上限升至60%優惠，於按揭存款掛鈎服務戶口內的存款結餘，亦可享等同樓宇按揭貸款年利率，更可隨時提取所賺取的利息達至靈活調動資金的效果。

此外，客戶更可獲得高達6,888元的額外現金回贈獎賞。客戶提取按揭貸款後，合資格按揭貸款金額可賺取亞洲萬里通里數或高達1%之現金又或以兩者組合之方式獲取回贈，兌換奬勵機票、酒店住宿、租車或餐膳美食等精彩禮遇。

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未來將擴大綠色按揭覆蓋

渣打為首間向全港取得綠建環評「鉑金」或「金」評級的合資格住宅項目提供綠色按揭的銀行。渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管王麗珠表示，可持續發展是渣打策略性重點之一，未來會採納更多符合該行準則的環保建築認證計劃，擴大綠色按揭的覆蓋範疇。

香港綠色建築議會主席張孝威指，綠建環評專為香港而設，是一套為建築物可持續發展表現作中立及全面評估的工具。綠建環評項目覆蓋公私營建築，住宅方面包括各大發展商的私人住宅項目、公屋及居屋。他相信，「綠色按揭」計劃推出將增加誘因，讓社會各界更加重視建築物的綠色發展。

責任編輯：李瑩

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