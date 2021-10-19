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【萬聖節2021】Trick or Treat？　萬聖節行G.O.Market哈囉喂市集應節

精明消費 16:35 2021/10/19

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今年的10月31日萬聖節撞正周末，如果想感受萬聖節氣氛，除咗可以去食大餐、開派對，仲可以去萬聖節手作市集。

【同惡人一齊「反轉迪士尼」 優惠門票570元起：按此

Greenno Market將於10月30及31日，在D2 Place One 2樓The Space舉行「G.O.Market Halloween Party」。市集內將會有大約90個攤位售賣不同類型的手作產品，包括健康小食、咖啡、護膚品、首飾，身心靈產品例如水晶及香薰，也有攤位售賣寵物零食及飾物。另外，入場人士可免費報名參加彩繪工作坊。

除此之外，主辦單位亦會安排化妝師在下午2時30分至6時30分免費為入場人士化一個萬聖節妝容，名額先到先得。加上，場內更有1個長3米的特色拍照活動區，內有萬聖擺設可供拍照。

    點擊圖片放大
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    +8

 

G.O. Market Halloween Party市集

日期：10月30及31日
時間：下午1時至晚上8時
地點：荔枝角D2 Place One 2樓The Space

市集詳情可瀏覽Facebook專頁

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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