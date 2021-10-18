【好去處】海洋公園新推家森親子營　3,490元見樹懶／公園紮營玩2日1夜

去年海洋公園推出園內露營體驗活動，門票開賣不足一小時便售罄。今年海洋公園再次推出2日1夜的親子活動「家森親子營」，一家大細可以在園內露營、參與各種親子活動，體驗綠野世界享受大自然。一家四口只需要3,490就可以在公園紮營，盡享天倫樂！

今年的「家森親子營」將於11月5日至2022年1月2日舉行，一家大細可在威威天地內巨人森林中搭建帳篷、學習繩紮竹枱、近距離見二趾樹懶、親手製作麵包、設計獨一無二的AI超級動物、探索全新科技互動體驗館「探索號R」等，參與各種親子活動，享受大自然。公園已為參加者準備好露營用品及淋浴設施，不用另外攜帶，非常方面。活動完結後，參加者更可繼續在海洋公園遊玩。

活動一共有19個活動日，橫跨聖誕及除夕新年檔期，每班設32人。每個家庭收費介乎3,490元至3,890元，視乎參加日子而定，報名者以4人為單位，不足4人仍需繳付4人費用參加，大小同價。活動於10月19日下午4時開始接受報名，名額有限，記得報名！

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「家森親子營」活動詳情



共19個活動日： 2021年11月5-6日、11月6-7日、11月12-13日、11月13-14日、11月19-20日、11月20-21日、11月26-27日、11月27-28日、12月3-4日、12月4-5日、12月10-11日、12月11-12日、12月17-18日、12月18-19日、12月24-25日、12月25-26日、12月26-27日、2021年12月31-2022年1月1日、2022年1月1-2日 報名日期： 10月19日下午4時開始 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

按此進入海洋公園「家森親子營」網頁

責任編輯：嚴熹曼

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