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【5000元消費券】消委會接逾300宗消費券相關投訴　有酒樓自設100元最低消費

精明消費 14:05 2021/10/18

分享：

政府推出的5,000元消費券計劃，第一及第二期分別於8月1及10月1日發放。消委會表示，截至10月初，共接獲超過300宗與消費券有關的投訴個案，當中投訴電子支付平台的服務佔4成，其次為餐飲食肆消費及購買電器產品，問題包括商戶自設最低消費，亦有消費者使用消費券結帳時被重複扣錢，以及退款安排做法不一的情況。

有商戶自設消費券最低消費

消委會指，有投訴人8月初於一間酒樓享用早茶優惠時段，欲以電子消費券結帳支付42元遭酒樓職員當面拒絕，職員強調須最低消費滿100元才可以使用消費券。及後，投訴人向消委會投訴，指未曾聽聞使用消費券有設最低消費。消委會致函酒樓反映投訴人不滿，提醒酒樓改善，同時亦將個案轉交相關電子支付平台。該平台回覆經調查後，相關情況沒有再出現。

消委會亦向4間電子支付平台提出關注，亦獲回覆商戶不應設定最低消費額，如接獲投訴會進行調查，若發現事件屬實，有機會終止與有關商戶合作。

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商戶退款方法不一

另外，亦有商戶提供的退款方法不一，引起消費者的不滿。有商戶宣傳可以合併消費券購物，有投訴人按商戶網頁指示，先透過電子消費券帳戶以700元購買該商戶的會員積分，其後在商戶網站選購智能電視，付款時按指示輸入會員積分，再透過家人持有的另一電子支付工具內的消費券支付餘額1,943元。

惟送貨當日，投訴人才獲告知電視缺貨，投訴人於是要求退款，惟隨後發現商戶僅將1,943元退回其家人使用的電子支付平台，而他以700元消費券購買的會員積分，則只可變回會員積分，不能退回現金。投訴人向消委會投訴後，獲安排退回700元到其電子支付平台，毋須消委會跟進。

消委會曾向4間電子支付平台查詢，如交易雙方同意退款，3間（支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK）表示有關款項會直接退回平台之消費券戶口，餘下八達通平台解釋，因運作模式不同，退款安排會由商戶及消費者協商決定。

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消委會建議加強客戶服務

消委會表示，電子消費券計劃主要目的是鼓勵市民與時並進，建議商戶及電子支付平台應汲取首輪電子消費券的經驗，加強客戶服務，包括增加人手回應查詢，以及設立服務熱綫協助；如出現交易爭議，電子支付平台及商戶應積極協助消費者，倘證明屬實，宜盡快安排退款。

消費者應定期查閱交易紀錄及保留購物單據，以便出現爭議時與商戶磋商，而各商戶就消費券推出的優惠種類繁多，消費者必須看清楚優惠細節等。

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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