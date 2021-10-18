【置業調查】近4成港青因置業問題推遲結婚大計　逾半認為在港置業屬「妄想」

香港樓價冠絕全球，「上車」成為不少年輕人的難題。有機構早前進行置業調查，發現大部分港青認為買樓是結婚及生兒育女的先決條件。另外，逾半受訪者表示在港置業是「妄想」。團體建議政府增加房屋供應及提供更多資助置業的措施。

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在9月2日至25日期間，關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組進行「香港青年婚姻意向與住屋期望意見調查 」，以了解港青在結婚的意向上與住屋之間的相互關係，以網上及街頭訪問18至45歲的青年人，收回923份有效問卷。

近4成人因置業問題推遲結婚計劃

調查結果顯示，約6成未婚受訪者有意結婚，當中以20至29歲受訪者結婚意向最高。在整體受訪者中，有近6成認同買樓是決定與伴侶結婚的先決條件；另有約7成受訪者認同買樓是決定與伴侶生育的先決條件，當中逾4成受訪者更表示「好同意」，反映出置業與生育的關係較置業與結婚的決定為高。此外，更有近4成受訪者表示因置業問題而推遲結婚計劃。

對買樓上車感絕望

結果同時顯示，約6成受訪者表示可負擔樓價為600萬元以下。不過，現時樓價高企，逾半受訪者認為在港置業屬「妄想」；另有兩成受訪者表示屬「幻想」。對於成功置業機會，逾3成受訪者感絕望，只得0分；另一成多受訪者表示一半半，分數為5分；而整體平均分為2.6分。

責任編輯：曹佩鈞

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