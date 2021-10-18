【外滙前瞻】靜待儲局11月議息　短綫料美元橫行歐元向上

美國密歇根大學公布消費者信心指數，結果降至2011年新低的71.4，不過美國9月零售銷售有意外增長0.7%，比預期減少0.2%。加上股市向好，市場偏好高風險產品，美元滙價連跌數日。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在93.20，阻力位在94.56。

此外聯儲局副主席Richard Clarida表示，聯儲局很有機會於11月2日至3日的議息會議中宣布有關減買債計劃。而在減債金額方面，在9月議息會議記錄報告中有透露，每月將會減少買債100億美元，購按揭抵押債券則減50億美元，按月減少直至不再購入任何證券。消息公布後，減買債未令債息顯著上升，而美元反而下跌，恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，減買債本應利好美元，但消息自6月起已不斷被市場逐漸消化；而歐元同期已下跌近700點子，因此溫灼培反而看好短綫歐元。

如果留意歐元，除了留意歐央行的貨幣政策外，亦可留意俄羅斯輸往德國的天然氣管道「北溪2號」，一旦天然氣管道啟用，預料可降低歐元區的能源短缺壓力，為區內經濟注入新動力。恒生投資服務有限公司研究團隊預計，本周歐元兌美元走勢會持續上行，支持位在1.1500，阻力位在1.1800。

責任編輯：嚴熹曼

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