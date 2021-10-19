【消費優惠】薈景萬聖嘩鬼小聯盟自助餐每位$688　着萬聖節服飾惠顧享8折

會展中心4樓的薈景推出「萬聖嘩鬼小聯盟」期間限定自助晚餐，成人每位688元，7至11歲小童每位408元。此自助晚餐在推廣期內一律照價85折，若顧客惠顧時穿着萬聖節服飾，則可享有8折優惠，供應期由即日至10月31日。

這個自助餐以「嘩鬼」作為主題，食物的外型趣怪，有些更有小嘩鬼作為襯托，很有萬聖節氣氛。餐廳亦有指定紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水供顧客免費任飲。

見到特色美食當前，大家當然會「打卡」拍照吧。顧客只要即場在餐廳內拍攝，並上傳相片到Instagram及標註薈景，便可免費獲得「眼眨眨」萬聖節特飲1杯。

餐飲詳情可瀏覽薈景網站。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

薈景「萬聖嘩鬼小聯盟」期間限定自助晚餐



地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

供應日期：即日至10月31日，逢星期三至日及公眾假期

供應時間：晚上6時30分至9時30分

訂座電話：2582 7250 正價價錢（加一服務費以原價計算） 成人：688元

65歲或以上長者：598元（需出示身份證明文件）

7至11歲小童：408元

6歲或以下小童：免費（每位付費成人可享1名小童免費優惠）

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經