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【消費優惠】薈景萬聖嘩鬼小聯盟自助餐每位$688　着萬聖節服飾惠顧享8折

精明消費 10:30 2021/10/19

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會展中心4樓的薈景推出「萬聖嘩鬼小聯盟」期間限定自助晚餐，成人每位688元，7至11歲小童每位408元。此自助晚餐在推廣期內一律照價85折，若顧客惠顧時穿着萬聖節服飾，則可享有8折優惠，供應期由即日至10月31日。

這個自助餐以「嘩鬼」作為主題，食物的外型趣怪，有些更有小嘩鬼作為襯托，很有萬聖節氣氛。餐廳亦有指定紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水供顧客免費任飲。

見到特色美食當前，大家當然會「打卡」拍照吧。顧客只要即場在餐廳內拍攝，並上傳相片到Instagram及標註薈景，便可免費獲得「眼眨眨」萬聖節特飲1杯。

餐飲詳情可瀏覽薈景網站

    點擊圖片放大
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薈景「萬聖嘩鬼小聯盟」期間限定自助晚餐

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓
供應日期：即日至10月31日，逢星期三至日及公眾假期
供應時間：晚上6時30分至9時30分
訂座電話：2582 7250

正價價錢（加一服務費以原價計算）

  • 成人：688元
  • 65歲或以上長者：598元（需出示身份證明文件）
  • 7至11歲小童：408元
  • 6歲或以下小童：免費（每位付費成人可享1名小童免費優惠）

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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