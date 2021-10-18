【虛擬貨幣】DeFi點樣做慈善？　買賣加密貨幣都可以幫到毛孩

比特幣延續前兩周漲勢，執筆之時為10月15日，比特幣價格為約59,370美元，從7月20日低點已經上漲超過90%，10月以來已上升31%。一周計比特幣上升10.0%，以太幣升7.6%，報3,833美元。利好因素激發比特幣反彈，包括投資者看好比特幣期貨ETF很快獲證券交易委員會（SEC）批准，以及美國聯儲主席表示無意在美禁止比特幣。

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各位讀者有沒有想過加密貨幣和去中心化金融DeFi領域可以有其他的用途呢？例如可以回饋社會和做慈善？於10月11日Pathereum宣布啟動一個去中心化社區運營的慈善加密貨幣項目，主要在以太坊區塊鏈上，以支持動物收容所和提倡有需要動物的福利為使命。其$PAWTH代幣內置慈善捐贈功能，每筆交易2%都會直接自動發送到慈善機構的加密錢包。到目前為止，該項目在正式啟動前已籌集和提供了超過72,000美元的捐款予慈善機構和動物收容所。而他們還計劃就數字資產的利益對動物慈善機構進行培訓，希望更多收容所可以懂得建立設施以加密貨幣形式接受捐贈。

而薩爾瓦多的比特幣信託基金亦幫助到動物，薩爾瓦多總統Nayib Bukele於10月10日在Twitter發文表示，該國的比特幣基金已獲逾400萬美元的收益，將用部分資金建造一所寵物醫院，並將繼續持有比特幣。薩爾瓦多的比特幣信託基金8月31日由該國國會通過，總額達1.5億美元。

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筆者亦是愛狗之人，因為看到實在有太多寵物被遺棄，希望所有人養寵物之前三思而後行，選擇去領養，也不要遺棄寵物，生命無價，如果他們無法被救援，最終走上死亡之路。因此亦樂於見到加密貨幣能為動物慈善作出貢獻。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場上升影響，上周五報14412點，一周升5.0%；ix比特幣指數報13846點，一周升6.5%；ix以太幣指數報32528點，一周升5.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 14412 +5.0%（+680） ix比特幣指數 13846 +6.5%（+850） ix以太幣指數 32528 +5.5%（+1701） *截至2021年10月15日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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