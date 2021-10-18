【MPF】9月資金減慢流入股票基金　6.4億轉換至預設投資策略

駿隆上周五（15日）公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利、滙豐及永明，市佔率分別為26.5%、18%及10.8%。在過去1年，永明及宏利的市佔率增幅最大，分別錄1.1%及0.9%升幅，但滙豐的市場佔有率則下滑最多，錄0.9%跌幅。

■9月強積金營運商市佔率■

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對於整體資金流向及個別基金的表現，駿隆集團執行董事王玉麟指，自今年7至9月，股票資產連續3個月錄淨流入共148億元，資金於9月有大約13億元流入股票市場，但因最近股票基金表現疲弱，流入股票市場的步伐開始減慢。

對於9月基金資產類型淨流向，市場在9月轉換大約共6.4億和5.8億到預設投資策略──核心累積基金及其他股票基金類型。反觀混合基金80%至100%股票基金則分別錄共8.4億的淨流出，代表成員對混合基金有負面看法。大中華基金於9月持續有7億資金流出，與上月的資金流出量相似，反映成員或持續對大中華基金的看法不樂觀。

【強積金第三季回報跌4.1% 中港股票基金3年來首錄連跌4個月：按此】

■9月份強積金資金流表現■

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駿隆建議，強積金成員在調整強積金計劃時，應考慮較長綫的投資年期。除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

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責任編輯：鄭樂怡

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