【消費優惠】姓名有指定字母最高享漁舍半價優惠　Griddy's Waffles & Cocktails指定食品$1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 漁舍：姓名有指定字母最高享半價優惠

由即日起至10月24日，於漁舍任何時段光顧，身份證英文姓名上字母有「SQUID」，即可享不同優惠。

▼ 點擊圖片放大

折扣優惠（重複字母只計算一次）：

5個字全中：全單半價優惠

中4個字母：享8折優惠

中2個字母：享9折優惠

需要注意的是，於入座前，客人需出示身份證正本予職員核對，折扣以身分證英文姓名中最多字母的客人計算。另外，如需享用優惠，需追蹤Instagram或facebook。這個活動不能與其他優惠重複使用，優惠只限最多4人一枱。

地址：北角渣華道123號北角匯二期1樓112商舗

電話：2361 8776

營業時間：上午11時30分至晚上10時

2. Griddy's Waffles & Cocktails：指定食品$1

Griddy's Waffles & Cocktails推出「至激晚市」優惠，於晚上6時後供應，數量有限，先到先得，送完即止。

▼ 點擊圖片放大

19/10（二）：1元油酥鴨窩夫（每枱限享乙份；每晚供應10份）

20/10（三）：1元水牛城雞翼（每枱限享乙份；每晚供應10份）

21/10（四）：1元Mojito雞尾酒（每人限享乙杯；每晚供應20杯）

22/10（五）：1元意大利氣泡酒（每人限享乙杯；每晚供應20杯）

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下G05號舖

電話：2321 0299

營業時間：中午12時至晚上10時

網上訂位

3. 鮨一日本料理：仲夏一人前第二位半價

由即日起至11月，鮨一日本料理推出仲夏一人前第二位半價優惠。

▼ 點擊圖片放大

地址：荃灣大壩街79號地下

電話：2243 3028

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經