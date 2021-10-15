江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮

早就屬於江詩丹頓熱賣旗艦系列的Overseas今年誕生25周年，5年前在外型上的美學風格經過革新，並換入自家製機芯之後，腕錶更勝從前，因而更受市場追捧，這兩年系列的部分腕錶型號甚至升格至「排隊輪候項目」，可謂一錶難求。

▲ 以世界最高峰為創作靈感的計時腕錶Everest，錶殼輕盈，採用鈦金屬與精鋼製成。品牌自製的5200/2自動機芯配備導柱輪，可協調計時的啟動、停止及重置，還配備垂直離合裝置，減少指針在啟動時可能發生的輕微抖動現象，同樣設有可快速替換錶帶系統，限量發行150枚。（約 $293,000）（品牌提供）

▲ 22K粉紅金擺陀上精心雕飾珠穆朗瑪峰圖案，源自Cory Richards一次攀山時拍攝的珠峰照片。（品牌提供）

▲ Everest的創作靈感源於2019年美國探險家兼攝影師Cory Richards勇攀珠穆朗瑪峰之旅中佩戴的一款原型時計作品。（品牌提供）

▲ Overseas兩地時間腕錶—Everest，限量發行150枚。直徑41毫米的錶殼，由鈦金屬和精鋼材質鍛造而成，搭載品牌自製5110 DT/2自動上鏈機芯，可同時顯示兩個時區的時間。錶盤6點位置配有以當地時間為基準的指針式日期顯示，可通過專門的按鈕調校。時間指示以12小時為周期，通過可雙向旋轉的錶冠進行調校。（約 $248,000）（品牌提供）

外型既能優雅亦能強悍，而性能當然不容置疑，除此之外，Overseas受歡迎的原因絕對是其多元化︰有陀飛輪、萬年曆、鏤空、計時、世界時間等殿堂級別的複雜或工藝作，基礎的也有大三針加日曆或兩地時間等。今年品牌為其中幾款複雜型號換入全新素材的錶殼，但掀起話題的一款必然離不開限量系列Everest，分別有計時及兩地時間功能兩款。

▲ 超薄萬年曆腕錶首次推出白金款，自動機芯厚度僅為4.05毫米，藍色錶盤亮麗搶眼，但也沒蓋過馬耳他十字造型的六邊型錶圈及凹槽錶冠等標誌性元素。22K金質擺陀飾有玫瑰羅盤圖案，功能與工藝兼備，配備3條可快速替換的錶鏈及皮帶。（約 $820,000）（品牌提供）

▲ 另一款的超薄萬年曆腕錶以鏤空呈現，1120 QPSQ/1機芯的所有零件均經由鏤雕、修飾打磨和裝飾，呈現出機械結構的功能性美感，就連22K金質擺陀亦採用鏤雕工藝，以突顯精巧的馬耳他十字造型，每一處細節均傾注了藝術大師的細緻匠心。（約 $1,100,000）（品牌提供）

▲ Overseas陀飛輪腕錶以18K粉紅金錶殼置入2160機芯，此超薄機芯將188個零件盡收於厚度僅為5.65毫米的空間內。鏤雕陀飛輪框架的橫杆經由精細手工倒角打磨，耗時近12小時。陀飛輪框架上設有小秒針指示，盡顯Overseas系列的實用精髓。（約 $1,280,000）（品牌提供）

Everest的創作靈感源於2019年美國探險家兼攝影師Cory Richards勇攀珠穆朗瑪峰之旅中佩戴的一款原型時計作品，腕錶向無畏冒險、不斷超越自我的非凡勇氣致敬，風格動感富活力，鈦金屬和精鋼材質錶殼，配備可快速替換錶帶系統。

錶殼經由緞面拉絲和拋光處理；按把經過精心拋光打磨；錶圈、錶冠和按鈕護圈則採用珠光處理，與精細粒紋裝飾打磨的錶盤形成對比。至於其他Overseas複雜作包括超薄萬年曆腕錶及鏤雕超薄萬年曆腕錶，都首度推出白金錶殼；而陀飛輪款式則由精鋼換上粉紅金錶殼。

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