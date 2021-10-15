大家有否用過華為手機？在美國禁止華為採用Google系統前，華為在香港的市場佔有率曾位列三強，相當於目前小米和三星的市場地位，照計應有不少用家仍然在採用備有Google系統的華為產品，以旗艦計來說最多人用應是P30系列和Mate 20系列，因為之後的新機都不支援Google，令手機在香港市場基本上是有價無市，就以Mate 40 Pro來說目前售價仍高達7000元，為何不去買Galaxy Z Flip3？

▲ 【小米捱打】「華為」手機再上路攻國際市場 Honor 50值得留意

華為分拆品牌重新打入國際市場

不過，近日有一宗新聞卻讓薑餅人思考，便是華為手機的繼承者很快便會重新打入國際市場，接收華為遺下的用戶。

說的是由華為獨立出來的榮耀手機，最近公佈和Google達成了協議，可以在海外版的Honor 50系列手機全部內置Google Mobile Services，即一如其他市售的Google手機一樣預載了一系了的Google應用程式，滿足海外用家在數碼生活上對Google的依賴。

華為重拾聲勢 小米 （01810） 捱打

這也是小米手機目前在歐洲等海外市場大賣的主要原因，價廉之餘還支持Google，讓對手三星只能不斷以中低端手機來保住自家的市場第一。

今次榮耀獲得Google加持後，令市場競爭格局回到以往華為還在的情況。難怪小米的股價近日已跌至20元水平。

榮耀手機過往是華為的副品牌，主打高性價比，華為在高端與蘋果三星爭奪市場時，榮耀便在中下價市場與小米及Vivo和Oppo打生打死，來成就華為曾經的全球第一手機品牌。

但在華為被美國狙擊後，連帶榮耀也一併受累。華為後來壯士斷臂，將榮耀徹底分拆出來售予深圳市政府為首的財團，才能讓榮耀繼續流著華為的血走自己的路，也為華為手機留下一條復生的線索。

事實上，榮耀在華為出事之後，市場佔有率曾一度低見5%，但及後取得晶片供應及推出新手機後，市場佔有率已爬升至逾16%。

Honor 50系列推出值得留意

據報新推出的Honor 50系列在內地蠻受歡迎。公司先與高通達成協議取得後者的晶片，而今再取得Google的授權，代表公司在重返國際市場方面僅一步之遙。Honor 50系列將於下周中率先在馬來西亞召開記者會，發佈Honor 50手機國際版，可見相關部署其實一早作好準備，只是欠一紙公文而已。

現時榮耀在內地市場的最新產品是Magic 3系列，從設計上很有華為Mate 30/40的影子，都是一個大圓框內置多個攝影鏡頭的設計，但系列入手價也達4,599元人民幣則令人咋舌了，而系列最高端的產品更高達8,000元，似乎是榮耀對自家手機售價的最新上限。

不過消費者對榮耀的印象仍然是華為的副牌，雖然近日的市場佔有率回升，成為全國第三大品牌，但若要正式接收華為所擁有的高端用戶，似乎還要在品牌行銷及研發上再作變革，突破舊有華為的框框，走出自己的路，這才能讓用家看見新榮耀並非華為的繼承人，而是另一個經得起考驗的新品牌。