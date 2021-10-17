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【大閘蟹】秋風起吃大閘蟹　精選豐儉由人套餐　放題最平$338

精明消費 13:00 2021/10/17

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中秋過後，又來到吃大閘蟹的時候。今年有不少餐廳推出大閘蟹美食，包括有矜貴的酒店套餐、小店性價比高的任點任食，以及淮揚菜館的2人同行1人免費的蟹宴，價錢選擇豐儉由人，大家可對號入座。

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1. 明閣－1,288元食酒店6道菜套餐

康得思酒店的米芝蓮1星粵菜館明閣，最新推出時令大閘蟹套餐，共有6道菜，由餐廳行政總廚李悅發師傅以大閘蟹配合多款矜貴食材，如魚子醬、燕窩及龍蝦等入饌，製作多款大閘蟹菜式。套餐搭配茗茶或可額外升級美酒佳釀，提升用餐體驗。

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打頭陣是蟹粉小籠包，李師傅刻意製成一口大小，方便食客可以一啖一隻，感受豐腴多汁及鮮味滿溢的味道，吃時可配搭冷泡五百年古樹滇紅茶，茶味香濃，跟蟹粉的鮮味十分配合。原隻大閘蟹當然是必備，清蒸5両重的太湖大閘蟹，肉嫩膏多，令人回味。

接着上場是蟹粉蟹肉燕窩羮，以矜貴的燕窩、蟹膏及蟹肉煨製成濃厚湯羮，交織出豐富的口感。還有這道蟹粉芙蓉龍蝦球，幼滑的蛋白及香濃的蟹粉，結合爽嫩的龍蝦和鬆脆的脆米，充滿層次感。套餐還有餐廳在秋冬季熱賣的生炒臘味糯米飯，以人手製造的臘味粒及蝦乾等材料炮製。

在傳統上，品嘗大閘蟹後宜喝薑茶，李師傅便設計全新的桂花薑茶紫薯水晶湯圓，在薑茶中加入桂花和紫薯水晶湯圓，清香美味。

明閣
收費：1,288元，另加一
電話：3552 3300

2. 芳華絕代－338元吃大閘蟹放題 

位於旺角的泰國餐廳芳華絕代，以貼地的價錢推出大閘蟹放題，最平每位338元，即可任食大閘蟹及多款大閘蟹菜式，十分超值。

放題中的3両大閘蟹，雖然不是大隻，但隻隻都差不多爆膏，甘香美味。至於任食的大閘蟹菜式，則有蟹粉窩湯金邊粉、蟹黃炒飯、蟹黃扣西蘭花、蟹粉炸蛋、蟹粉豆腐及蟹粉鍋巴，十分豐富。

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放題還可以吃到多款餐廳的泰式招牌美食，包括泰式鳳爪沙律、冬蔭功湯、泰式炸蝦餅、脆炸香茅雞及麻辣牛肚等等。飲品亦同樣可以任飲，可以驅除寒氣的薑茶當然不能少，還有龍眼冬瓜茶、香茅馬鞭草綠茶，以及含酒精的咸亨花雕特飲梳打等等，食客絕對可以飲飽食醉。

芳華絕代
收費：3両－338元-398元/位；4両－438元-498元/位（另加一）
電話：2366 2113

3. 家上海－2人同行1人免費淮揚蟹宴

想吃淮揚風味的大閘蟹菜式，可選擇家上海的大閘蟹宴。這個6道菜的套餐更推出「2人同行1人免費」優惠，食客可免費入會1957 & Co. Loyalty Program成為會員。

    點擊圖片放大

套餐的菜式中，最吸引可說是淮安蟹粉花膠三絲羹，分量十足的花膠索滿蟹黃，味道香濃。形態飽滿的五両清蒸大閘蟹當然亦是主角之一，清蒸製法最能保留大閘蟹的原汁原味，食客更可享受豐腴蟹黃及鮮甜蟹肉。緊隨其後的兩道菜式同樣讓蟹迷滿足，以蟹粉製成蟹粉瑤柱賽螃蟹及蟹粉鹹肉扒花菜，豐厚的蟹粉鋪在菜式上，錦上添花。

餐廳亦設有多款大閘蟹散叫菜式，包括大閘蟹豬手煲、生拆蟹粉花膠翅、蟹粉荔芋盞、蟹粉蝦粉絲煲、蟹粉滑豆腐等，大家可以隨時「加餸」。

家上海
收費：原價每位788元（兩位起）
電話：2869 2228

 

作者、責任編輯：招美寶

【原文：秋風起吃大閘蟹 精選豐儉由人套餐（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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