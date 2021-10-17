▲ 【職場機遇】金融人才吃香 持ESG相關證書畢業生易突圍

全球投資專業人士組織CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）指出，該會日前發布的調查結果顯示，傳統上較穩定的職業如金融業，對過渡不確定時期的大學畢業生仍具吸引力。

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鄰近灣區優勢 金融人才吃香

有言本港應對疫情的封鎖措施或會影響市場競爭力，Nick Pollard表示，雖然社會對香港如何在疫情下發展有不同意見，但他認為市場表現仍相對健康，亦有不少新就業機會，相信待全球環境逐步恢復正常，香港仍能保持優勢。他指，香港有鄰近大灣區的優勢，了解環球市場及投資的金融人才需求較多，相信可帶來就業機會。

該調查又指出，一份對社會和環境能產生積極影響的工作，對畢業生來說十分重要。亞太區內有84%受訪者稱，這是他們選擇職業的重要因素。

然而，僅不足1成的受訪者，將投資專業視為可對環境和社會產生積極影響的職業，說明了金融界若希望留住人才，便須在此方面下多些工夫，讓大學生了解金融界的工作也可對社會產生積極影響。

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他又提到，隨着ESG（環境、社會和企業管治）進入全球金融和商業的主流，發現擁有ESG知識、持有ESG相關證書，均可讓畢業生在就業市場中脫穎而出。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：持ESG相關證書 畢業生易突圍】

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