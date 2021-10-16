【好去處】《高智能方程式》誕生30周年　太古城中心展1:1賽車＋RV實體虛擬賽車體驗

經典日本動漫《高智能方程式》誕生30周年，太古城中心特意請來風見隼人、新條直輝、布里德．加賀等主角參加《新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站太古城中心GP》，現場化身為高智能方程式賽車場，除有RV實體虛擬賽車體驗，還首次展出兩部1:1的高智能方程式賽車，現場見到的確非常震撼，大家一定要去打卡啦！

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現時到太古城中心登上實體電競級賽車椅，透過屏幕上RV技術實時傳送的車上鏡頭畫面，即可操控各款參照雷神設計的遙控車，由即日起到活動網站免費登記預約便可參加。

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現場還展出兩架1:1真實比例經典戰車，包括隼人愛車雷神30周年特別配色--v ASURADA AKF-0/G Livery Edition Lifting Turn Mode，以及同樣首度登場的1:1加賀愛車--OGRE AN-21 Super Aeroboost Mode，打卡一流！商場誠邀版權方借出剛剛於日本完成的《高智能方程式30周年展》，超過90幅設定稿和劇照於場內展出，當然少不了全球首發限量周邊產品，包括以3位主角為主題的特別限量版T-Shirt、腕錶及模型等，SUGO車隊支持者萬勿錯過。

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新世紀GPX高智能方程式世界巡展香港站 日期：即日至10月27日

時間：中午12時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

若想知更多香港好去處，請留意好去處懶人包！

作者：梁靜詩

責任編輯：馮柏偉

【原文：太古城中心變身 《高智能方程式》賽車場（收費文章）】

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