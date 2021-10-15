【孤兒單】保監局上半年接獲738宗投訴　保險經紀離職保單無人跟應該點做？

保監局公布2021年上半年總共接獲738宗投訴，當中有關保險銷售員操守問題的投訴最多佔30%，其次是有關保險公司業務營運的投訴及有關保險理賠的投訴，分別佔21%及18%。報告中表示，保監局於最近數月接獲多宗因為保險經紀離職而導致保單無人跟進的投訴（俗稱「孤兒單」），投訴範圍涵蓋服務及運作問題，甚至涉及嚴重不當行為。

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所謂的「孤兒單」是指投保人仍在供款的情況下，因保險經紀在保單生效期時離職，導致沒有經紀跟進的保單。這些「孤兒單」雖然最後會被保險公司委派給其他經紀再作跟進，但大多數因未能及時跟進、資料混亂等因素，令投保人需要索償時難上加難，甚至不獲索償。若投保人不幸成為「孤兒單」，又不想斷供保險，應該要如何處理？

等待保險公司通知其新代理人

如保險經紀在保單生效期內離職，保險公司會通知保單持有人該負責經紀離職事宜，並且向投保人發出一封明確的訊息以介紹新的服務代理人。當中包括新經紀其姓名、牌照號碼、聯絡資訊等，以便投保人聯絡新代理人。

主動聯絡保險公司跟進

如投保人得悉代理人離職，可以主動向保險公司查詢，確保保單有其他代理人接手，保單不會變「孤兒單」。主動聯絡保險公司更可以讓新代理人更快熟悉投保人的最新情況，萬一需要理賠，新代理人亦更好處理問題。

不過更多時候是投保人不清楚經紀已離職，保單早已變「孤兒單」甚至曾轉手多位代理人跟進而投保人不自知。因此一些保險公司近年有設置電子帳戶服務，方便投保人網上自行查詢保單資訊，隨時跟進情況。若投保人有定期親自管理保單，了解其保單保障範圍、索償方法、上限、所需文件等資訊，即使不幸成為「孤兒單」，在重新安排經紀跟進前，也不至於太過彷徨。

責任編輯：嚴熹曼

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