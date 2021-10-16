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【職場機遇】疫情加速科技應用　10個職位需求增

個人增值 15:00 2021/10/16

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【職場機遇】疫情加速科技應用　10個職位需求增

疫情加速行業融入科技技術。美國勞工統計局發現，未來10年以數學、科技等相關工作的需求持續強勁，更指以上需求很大程度源於企業，「更重視雲端計算（cloud computing）、收集和存儲大數據，以及信息安全」。

據CNBC報道，疫情全球大流行增加了科學和技術相關的職位需求，例如流行病學家和信息安全分析師。人力資源顧問Robert Half全球人才解決方案區域總裁Megan Slabinski，主要從事技術職位的招聘，她稱：「遙距工作增加了提供網絡安全和運營的需求。」

【人工低所以單身定單身導致人工低？ 調查：有另一半比單身薪酬更高：按此

報道列出10個職位需求增長

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醫療電商政府 職位數目升

事實上，所有行業對科技人才的需求也很大。惟Megan Slabinski表示，招聘數據顯示，醫療、電子商務、政府和教育的需求將最大，疫情大流行下，這3個行業的職位數目增加。

她分析稱：「我們發現遙距醫療和遙距監測患者有急切需求，以及傳統零售商在疫下關閉或限時營業，也考慮綫上銷售商品和加強顧客網上購物。」

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：疫情加速科技應用 10大職位需求增

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欄名 : 職場百科

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