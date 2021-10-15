  • 25°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財務自由】美國夫婦移居葡萄牙享受生活　靠3個方法40歲提早退休

退休規劃 17:24 2021/10/15

分享：

香港打工仔工時長、壓力大，不少人都想達到財務自由、提早退休。美國一對夫婦Amon及Christina Browning在2019年提早退休，兩人當時年僅39歲及41歲，現時已移居葡萄牙生活，他們更育有2名女兒，到底是如何做到？

【熱衷FIRE 望6年儲150萬美元實現財自 29歲設計師6招鋪路提早退休：按此

夫婦二人原本從事政府工，年薪均少於10萬美元（約78萬港元）。由於Amon不想自己每日做着一成不變的工作，於是萌生提早退休的念頭。於是夫婦二人下定決心達到財務自由，大幅減少生活開支並增加儲蓄，冀早日退休。

由於美國的生活成本高企，單靠工作收入難以達到財務自由，他們靠錢滾錢及兼職工作增加收入。在工餘時間，兩人會當Uber司機賺取額外收入，薪水不錯之餘，當時Uber更會向新司機發放獎金，他們亦不時會在facebook出售家中閒置的物品。此外，他們也會投資股票及房地產，把所賺取的金錢再投資，善用複息效應。

移居至低生活成本國家

除了錢滾錢及兼職工作增加收入外，他們一家四口更移居葡萄牙生活，葡萄牙是西歐生活成本較低的國家之一，Browning一家預料每月生活費少於2,000美元（約1.6萬港元）。

另外，他們已還清了汽車貸款及樓宇按揭，但仍需支付物業稅、保險費用及裝修費用。他們亦要繳付手機和上網等基本費用，每月約花200美元（約1,556港元）出外用餐。

不少人認為想達到財務自由、提早退休，要在生活上作出很大犧牲，但Amon坦言：「我們只是作出一些短期的犧牲，去換取一生的自由」，例如選擇較便宜的房子及汽車。

他們平日會在沙灘及花園，亦會在家種菜，過着自給自足的生活。在周末的時候，一家人更會去行山、露營、玩直立板及衝浪，日子過得非常充實。Amon表示：「對他們來說，每天都好像星期六，我希望更多人有機會體驗這種感覺。」

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 退休理財

相關文章

【財務自由】單親媽49歲提早退休　用3個方法賺夠千萬享財務自由
2021/08/19
【財務自由】單親媽49歲提早退休　用3個方法賺夠千萬享財務自由
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
2021/08/11
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
【財務自由】25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法
2021/07/12
【財務自由】25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法

你可能感興趣

【財務自由】單親媽49歲提早退休　用3個方法賺夠千萬享財務自由
18:46 2021/08/19
【財務自由】單親媽49歲提早退休　用3個方法賺夠千萬享財務自由
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
16:40 2021/08/11
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
【財務自由】25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法
18:48 2021/07/12
【財務自由】25歲開始理財　35歲儲到100萬　早儲早享受　教你遞減存錢法

最新專欄文章 更多

【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到
2021/10/08
【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到
【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣
2021/09/29
【退休理財】怕太長命退休儲蓄唔夠用？　年金自製長糧慢慢搣
【退休調查】2021年全球退休指數　三甲排名不變　中國續居39位
2021/09/16
【退休調查】2021年全球退休指數　三甲排名不變　中國續居39位
【退休調查】近7成斜槓族無清晰退休計劃　退休後收入不足或會重投職場
2021/09/10
【退休調查】近7成斜槓族無清晰退休計劃　退休後收入不足或會重投職場
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
2021/08/13
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
財務自由 退休 股票 儲蓄 物業稅 行山 美國 葡萄牙 Uber 兼職

下一篇文章

【理財個案】新手父母家庭月入8萬元　如何平衡教育基金及退休需要？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到
【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到
【理財個案】新手父母家庭月入8萬元　如何平衡教育基金及退休需要？
【理財個案】新手父母家庭月入8萬元　如何平衡教育基金及退休需要？
取消強積金對沖對你有咩影響？
取消強積金對沖對你有咩影響？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較