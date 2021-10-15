【財務自由】美國夫婦移居葡萄牙享受生活　靠3個方法40歲提早退休

香港打工仔工時長、壓力大，不少人都想達到財務自由、提早退休。美國一對夫婦Amon及Christina Browning在2019年提早退休，兩人當時年僅39歲及41歲，現時已移居葡萄牙生活，他們更育有2名女兒，到底是如何做到？

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夫婦二人原本從事政府工，年薪均少於10萬美元（約78萬港元）。由於Amon不想自己每日做着一成不變的工作，於是萌生提早退休的念頭。於是夫婦二人下定決心達到財務自由，大幅減少生活開支並增加儲蓄，冀早日退休。

由於美國的生活成本高企，單靠工作收入難以達到財務自由，他們靠錢滾錢及兼職工作增加收入。在工餘時間，兩人會當Uber司機賺取額外收入，薪水不錯之餘，當時Uber更會向新司機發放獎金，他們亦不時會在facebook出售家中閒置的物品。此外，他們也會投資股票及房地產，把所賺取的金錢再投資，善用複息效應。

移居至低生活成本國家

除了錢滾錢及兼職工作增加收入外，他們一家四口更移居葡萄牙生活，葡萄牙是西歐生活成本較低的國家之一，Browning一家預料每月生活費少於2,000美元（約1.6萬港元）。

另外，他們已還清了汽車貸款及樓宇按揭，但仍需支付物業稅、保險費用及裝修費用。他們亦要繳付手機和上網等基本費用，每月約花200美元（約1,556港元）出外用餐。

不少人認為想達到財務自由、提早退休，要在生活上作出很大犧牲，但Amon坦言：「我們只是作出一些短期的犧牲，去換取一生的自由」，例如選擇較便宜的房子及汽車。

他們平日會在沙灘及花園，亦會在家種菜，過着自給自足的生活。在周末的時候，一家人更會去行山、露營、玩直立板及衝浪，日子過得非常充實。Amon表示：「對他們來說，每天都好像星期六，我希望更多人有機會體驗這種感覺。」

責任編輯：曹佩鈞

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