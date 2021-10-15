【A股分析】市場料中國工業及GDP增速放緩　流動性將漸放鬆

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）發表10月全球市場展望。他認為，中國各地的流動性狀況將逐漸放鬆，中國人民銀行可能在中期借貸到期後，今年第二次下調銀行存款準備金率。他對中國股市的中長期前景非常樂觀，但亦正等待貨幣政策實際轉向溫和，以增加策略配置。

他表示，中國央行正加大淨現金投放力度，以應對房地產開發商之間的資金短缺，預計在未來幾個月，中國各地的流動性狀況將逐漸放鬆。

市場料中國工業及GDP增速放緩

中國内地將於下周一（18日）公布9月和第三季度宏觀數據，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧估計，9月工業生產增速可能明顯減速至2.5%，社會消費品零售同比增速可能反彈至4.8%，房地產活動可能繼續疲弱。

另外，9月固定資產投資增速可能按年微升至2至3%，出口增速或輕微放緩，CPI增速可能輕微上行至1.1%，PPI增速進一步躍升至10.5%，整體信貸增速可能進一步放緩，但預計9月或10月見底。外匯儲備規模可能下降100億美元，第三季度GDP實際增速可能放緩至5%左右。

張寧補充指，目前對今年第四季度GDP按年增4%和全年GDP增速8.2%的預測面臨較大下行風險。政府現時看來無意大幅調整雙控政策，但預計未來雙控政策會有所微調，包括暫時小幅放鬆雙控政策的執行力度，避免用能用電出現嚴重短缺等。



責任編輯：鄭樂怡

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