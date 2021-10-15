【移居台灣】居台港人數字創新高　未來新制放寬移居資格　特定人才居台3年可申請定居

愈來愈多港人選擇移居台灣，根據內政部移民署統計資料顯示，2020年共有10,813位香港居民到台灣居留，定居人數則有1,576位，記錄創新高。而今年1月至8月期間，已經有6,151位港人留台，獲得定居許可的有1,162位，留台人數與上年同期比較高出33.8%，可見移居台灣的人數逐年上升。

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留台從事專業工作一定年期可申請定居

現時一般持就業金卡到台灣工作的港人，只能得到居留權，不能申請定居。想申請定居其中一個方法是到當地讀書，港澳人士需要在台灣取得學位後留在當地工作，且要連續居留滿5年、每年在台居住183日以上、最後1年平均月入超過基本工資2倍，才可申請定居。

不過台灣有傳媒引述官員消息指，未來台灣政府或會修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，放寬港澳人士定居台灣的資格。未來新制可能將改成，從事特定專業工作的港澳人士、全球500大畢業生、25歲以下新創者，如在台居留3年，便可申請定居；專業工作者則是居留滿5年，亦可申請定居。

責任編輯：嚴熹曼

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