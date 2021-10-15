  • 25°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移居台灣】居台港人數字創新高　未來新制放寬移居資格　特定人才居台3年可申請定居

日韓台 17:42 2021/10/15

分享：

愈來愈多港人選擇移居台灣，根據內政部移民署統計資料顯示，2020年共有10,813位香港居民到台灣居留，定居人數則有1,576位，記錄創新高。而今年1月至8月期間，已經有6,151位港人留台，獲得定居許可的有1,162位，留台人數與上年同期比較高出33.8%，可見移居台灣的人數逐年上升。

【台灣擬放寬延期居留時間　港澳專業人才留台搵工更輕鬆：按此

留台從事專業工作一定年期可申請定居

現時一般持就業金卡到台灣工作的港人，只能得到居留權，不能申請定居。想申請定居其中一個方法是到當地讀書，港澳人士需要在台灣取得學位後留在當地工作，且要連續居留滿5年、每年在台居住183日以上、最後1年平均月入超過基本工資2倍，才可申請定居。

不過台灣有傳媒引述官員消息指，未來台灣政府或會修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，放寬港澳人士定居台灣的資格。未來新制可能將改成，從事特定專業工作的港澳人士、全球500大畢業生、25歲以下新創者，如在台居留3年，便可申請定居；專業工作者則是居留滿5年，亦可申請定居。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 移民攻略

最新專欄文章 更多

【BNO移民英國】勞工短缺求職人數卻大減　英國企業高價搶人
2021/10/14
【BNO移民英國】勞工短缺求職人數卻大減　英國企業高價搶人
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
2021/10/12
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
2021/09/29
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
【移居台灣】台灣擬放寬延期居留時間　港澳專業人才留台搵工更輕鬆
2021/09/29
【移居台灣】台灣擬放寬延期居留時間　港澳專業人才留台搵工更輕鬆
【移民澳洲】上年度獲批逾4000移民簽證　港人移民澳洲創97年以來新高
2021/09/28
【移民澳洲】上年度獲批逾4000移民簽證　港人移民澳洲創97年以來新高
香港 居留權 移民 就業 退休 台灣

下一篇文章

【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
【移民英國】農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！　10個英國人才短缺行業
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移民澳洲】上年度獲批逾4000移民簽證　港人移民澳洲創97年以來新高
【移民澳洲】上年度獲批逾4000移民簽證　港人移民澳洲創97年以來新高
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【移居台灣】台灣擬放寬延期居留時間　港澳專業人才留台搵工更輕鬆
【移居台灣】台灣擬放寬延期居留時間　港澳專業人才留台搵工更輕鬆