【健康增值】游水後皮膚痕癢出紅疹未必係細菌感染？專科醫生：或與氯氣過敏有關

水上樂園開業不久，即有入場人士反映進場玩樂後，皮膚感到痕癢及出紅疹，懷疑是池水不潔引致。水上樂園及公眾泳池水質備受關注，皮膚科專科醫生陳湧稱，未必是由於細菌感染，反而有機會是氯氣過敏導致。

細菌感染機會微

陳醫生說，公眾泳池水中通常會加入氯氣，這是一種用來殺菌及微生物的化學物質，能杜絕沙門氏菌、大腸桿菌等，因此泳池水一般不會有很多致病的細菌，理論上由細菌引起的皮膚影響其實不大。但泳池水的酸鹼度大約為7.2至7.6左右，會帶些微鹼性，鹼性會令皮膚偏乾，因此有機會令敏感皮膚容易出現。

池水之中的氯氣，本身對健康的皮膚無害。不過如果患有濕疹、皮膚偏乾性的人，又或是在戶外游水而沒有做足防曬措施的人，皮膚在太陽曝曬下灼傷，這樣的情況下，就會特別容易受到水中的化學物刺激。由氯氣等化學物令我們皮膚出現問題，一般叫作「刺激性接觸皮炎」，感覺會有點刺痛、灼熱，甚至有紅腫、發癢等。

氯氣致皮膚乾燥龜裂

近來不知是否因為疫情，很多游泳人士也發現公眾泳池的氯氣異味比以前更重。陳醫生說，如對氯氣產生過敏，若長時間泡在微鹼性的泳池水中，或游泳池的氯水濃度太高，對皮膚刺激及敏感愈高，容易引發皮膚乾燥，若嚴重起上來會出現龜裂的情況，從而令到外來的致敏原比較容易入侵，甚至在數小時之內會出現發癢、紅腫及出疹等。泳池雖然含可能致敏的氯氣，但去海灘游天然海水，也未必一定較安全，海水中反而有細菌、寄生蟲等，同樣會感染皮膚。

濕疹人士也能游水

如果本身是皮膚敏感或濕疹人士，是否就不適宜去泳池游水？陳醫生教路，在游水前後盡量保持皮膚油潤，游泳要做足防曬措施，浸泡在水中時間不宜過長，每次半小時左右。另外要留意是一上水就要盡快沖涼，用清水及沐浴露，沖走皮膚上面殘餘的氯氣，選擇性質溫和、不含香料及防腐劑的潤膚膏，之後幾天內多塗幾次，盡量令皮膚濕潤，可減少並預防游泳帶來的影響。

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：水上樂園被指水質差 皮膚科醫生：元兇可能是氯氣（收費文章）】

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