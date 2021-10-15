【MPF】羅致光：強制強積金轉年金天方夜譚　公務員退休金部分轉年金值得探討

勞工及福利局局長羅致光昨日（15日）接受電台訪問時表示，公共年金計劃在2018年開始，現時應探討如何鼓勵市民將強積金計劃銜接至公共年金計劃。但他強調，要強制市民將強積金轉年金是「天方夜譚」，行政長官林鄭月娥早前亦已澄清不會強制。

他認為，一定要讓市民有權作出選擇，任何可行及不可行的選項都要探討。他亦在節目中提到可參考公務員的退休金制度，指現時休公務員最多可提取25%至50%的退休金，不會整筆強積金款項轉成年金。

公共年金回報近5％ 屬好投資工具

他又提到，現時約有3,000多名領取長者生活津貼（長生津）的人有買年金，指出現時長生津的資產上限為36.5萬元。有部分長者提取強積金後，該筆資金不足以應付退休所需，並令其資產超出領取長生津的上限，其中一個方法是將部分資金放在公共年金，每月領取一定金額的年金加長生津，以提高生活質素。

羅致光表示，現時在市面上難以找到近5%確定回報的產品，因此認為公共年金計劃是一個好的投資工具。現時年金產品難以與通漲掛鈎，因為會增加其風險，及減低其吸引力。

至於在進度方面，他則指研究工作剛開展，相信一個月內工作小組會開始工作，目標是在本屆政府任期內完成方向性文件，並交予下一屆政府去跟進。

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責任編輯：鄭樂怡

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