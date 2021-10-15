  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (週五) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】羅致光：強制強積金轉年金天方夜譚　公務員退休金部分轉年金值得探討

強積金 14:18 2021/10/15

分享：

勞工及福利局局長羅致光昨日（15日）接受電台訪問時表示，公共年金計劃在2018年開始，現時應探討如何鼓勵市民將強積金計劃銜接至公共年金計劃。但他強調，要強制市民將強積金轉年金是「天方夜譚」，行政長官林鄭月娥早前亦已澄清不會強制。

他認為，一定要讓市民有權作出選擇，任何可行及不可行的選項都要探討。他亦在節目中提到可參考公務員的退休金制度，指現時休公務員最多可提取25%至50%的退休金，不會整筆強積金款項轉成年金

公共年金回報近5％　屬好投資工具

他又提到，現時約有3,000多名領取長者生活津貼（長生津）的人有買年金，指出現時長生津的資產上限為36.5萬元。有部分長者提取強積金後，該筆資金不足以應付退休所需，並令其資產超出領取長生津的上限，其中一個方法是將部分資金放在公共年金，每月領取一定金額的年金加長生津，以提高生活質素。

羅致光表示，現時在市面上難以找到近5%確定回報的產品，因此認為公共年金計劃是一個好的投資工具。現時年金產品難以與通漲掛鈎，因為會增加其風險，及減低其吸引力。

至於在進度方面，他則指研究工作剛開展，相信一個月內工作小組會開始工作，目標是在本屆政府任期內完成方向性文件，並交予下一屆政府去跟進。

若想知更多有關MPF的消息，請留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】政府研放寬強積金投資內地國債　料積金易平台10年可省400億元行政費
2021/10/12
【MPF】政府研放寬強積金投資內地國債　料積金易平台10年可省400億元行政費
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月12日）
2021/10/12
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月12日）
【MPF】取消強積金對沖有誘因保留舊員工　羅致光：不設追溯期
2021/10/11
【MPF】取消強積金對沖有誘因保留舊員工　羅致光：不設追溯期
【理財個案】散工常轉僱主　應如何處理強積金？
2021/10/09
【理財個案】散工常轉僱主　應如何處理強積金？
【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月
2021/10/06
【MPF】強積金第三季回報跌4.1%　中港股票基金3年來首錄連跌4個月
長者生活津貼 羅致光 勞工及福利局 公共年金 退休金 退休 強積金 年金

下一篇文章

【汽車保險】8號風球揸車未必受保？買車保前4大須知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【汽車保險】8號風球揸車未必受保？買車保前4大須知
【汽車保險】8號風球揸車未必受保？買車保前4大須知
【收息股】趁休市兩日做定功課　房託股股息率最高近10厘
【收息股】趁休市兩日做定功課　房託股股息率最高近10厘
【颱風圓規】颱風秋季來襲　這5種保險有無得賠？
【颱風圓規】颱風秋季來襲　這5種保險有無得賠？
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月12日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月12日）
【收息股】股息率最高8.6%　13隻跑贏大市高息藍籌股
【收息股】股息率最高8.6%　13隻跑贏大市高息藍籌股
【收息基金】股票基金派息高達10厘　呢隻重倉醫療行業　年初至今升11%
【收息基金】股票基金派息高達10厘　呢隻重倉醫療行業　年初至今升11%