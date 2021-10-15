豐田小改款The New Prius　免充電混能代步車

當全個車壇也將焦點放在電動車上時，豐田卻仍然不為所動，繼續以混能車作主打。電動車雖然大熱，但香港配套始終未完善，在這個過渡期中，混能車也未嘗不是個好選擇。豐田最近推出了小改款Prius，也有一定吸引力。

不少車主正密謀「轉會」，轉投電動車懷抱，不過總有些問題仍未解決，如家中或公司沒有充電位，商場又要大排長龍，確實讓人卻步。混能車就能填補空隙，門檻相對較低，同時亦能享受到電驅的好處，可說是臨時之選。

▲ The New Prius第四代小改款登場，以Self-Charging混能為主要賣點。

新尾燈減惡相

豐田Prius相信大家也不陌生，自1997年於日本推出市場，直至現在仍不時見到舊款在街上行走。這部代步車極為襟揸襟睇，不算落伍過時。這次代理再度引入Prius，沿用2016年的第四代款式，外形變化不大，但配套卻有所提升，值得暫時未有打算轉會的人士考慮。

The New Prius的試車採用亮藍色，不期然讓人想起對手日產NOTE e-power。外形跟上一版本酷似，頭燈仍以「細眼」示人，但就沒有淚眼設計，變成如回力鏢般的形狀，賣相不再凶狠。而且全數換成LED，備有自動開關及光綫高低調校功能。尾燈亦一改曲綫設計，相對上一代較為平實。

車側、車尾亦沿用舊設計，綫條簡約俐落。仍然保留超巨型尾箱，容量達457升，而且後座亦可以摺合，擺放長形物件也絕無問題。難得仍有原廠士啤胎，在今時今日新車中可說是買少見少。車尾門上亦多加一塊玻璃增加視野，倒後睇位無難度。

▲ 新款LED頭燈備有自動開關及光綫高低調校功能，賣相醒目俐落。

▲ 車輪配備15吋軨，設計略嫌保守。

▲ 車尾減去上一代如閃電般的曲綫設計，更為簡潔。

保留舊設計配置升呢

踏進車廂，整個配置叫人相當熟悉，塑膠軚盤、置中的儀錶板、中控台、顯示屏幕、冷氣出風口、JBL音響，甚至連杯架及儲物空間等，也幾乎完全沒有改變，稍為欠缺新鮮感。內櫳由4代前期的白色變成黑色，黑色仿皮座椅亦算有承托力，配以淺藍色的車綫，比起白色大眾化得多。

變化雖少，但也有提升之處，例如7吋觸控顯示屏幕支援Apple CarPlay及新增Qi電話無綫充電裝置，是近年車主必要的設備。全新導入的Toyota Safety Sense主動式行車安全功能，包括預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速系統、綫道追蹤輔助系統、綫道偏離警示系統及智慧型高燈自動切換系統。

後座的頭部空間特設凹陷位，增加開揚感，中間座位的軸位不高，腳部空間足夠，而且亦有手枕可拉下，兼有兩個杯架。不過配備只有一個傳統的火嘴式充電位，沒有天窗、冷氣口及USB。

▲ 雖然是塑膠軚盤，但手感不算太差。

▲ 中控台跟以前幾乎沒有分別，勝在間隔分明易用。

▲ 新增的Qi無綫充電版最為實用。

感受純電加速寧靜

Prius依舊配上1.8公升直4 VVT-i引擎及同步電動馬達，設有節能、普通、運動及純電4種駕駛模式，在時速大約40至50公里以下，尤其在塞車、慢車時，可以利用純電模式，感受極為寧靜柔順的駕駛感。一般行車普通模式已足夠應付，運動模式則可同時享受電油引擎及高扭力電動馬達帶來的加速快感，更爽快敏捷。

在停車、起步時，Prius都是以純電模式待命，特別寧靜兼慳油。在顯示屏幕上，可隨時監控自動充電的狀態，電力去得快也充得快，不用擔心電力不足。包原廠7年或10萬公里混能系統電池保用，不怕急速消耗要更換電池。

▲ 動力不變，沿用1.8公升直4引擎，加速爽快。

易操控入門混能車

駕駛的軚感比想像中好，不算太輕盈，操控容易，而且行車亦可保持流暢度。TNGA底盤剛性強化、車身輕巧，而且行車噪音及震動亦不多，駕駛者及乘客均感受舒適，作為代步及家庭車沒有投訴。

今日油價已突破20元1公升，每次入油均肉痛，The New Prius耗油量為21.09km/L，節能環保兼最重要是慳錢。不過定價太進取，如果車價再便宜一點，包日本版配備的電動冷暖座椅，就最好不過了。

▲ 車尾箱容量達457升，而且夠深，儲物空間十足。

規格表

售價：$319,400

車型：5門5座位房車

引擎：1,798 c.c.直列式4汽缸雙頂凸輪軸16氣閥VVT-i配電動馬達

馬力：97ps / 5,200rpm，馬達馬力72ps

扭力：142Nm / 3,600rpm，馬達扭力163Nm

驅動：無段變速系統，前輪驅動

懸掛：麥花臣（前）／雙搖臂（後）

制動：碟式

車身長X闊X高：4,574 X 1,760 X 1,470mm

前／後軸輪距：2,700mm

平均耗油量：21.09km/L

查詢：皇冠汽車（2884 7999）