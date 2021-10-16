【健康增值】做運動會引起胃酸倒流？揀啱運動及食物更重要

你可能曾試過，狼吞虎嚥一頓豐富的大餐後，會感到胃灼熱、甚至胃酸倒流發作，但是否未想過，某些運動也會是其發作的元兇之一？腸胃肝臟科專科醫生區漢達指，如果曾患有慢性胃酸倒流，運動引起的胃灼熱並不罕見。

胃酸倒流是一種常見的消化道疾病，即下食道括約肌鬆弛，胃酸倒流到食道，令胸囗感到灼熱和痛楚。下食道括約肌是一片肌肉瓣，像一道活門。正常情況下，食物從食道進入胃部，賁門括約肌會緊緊地關閉防止胃內容物回流。鬆弛的括約肌是引起胃酸倒流的原因，如再加上劇烈運動，包括跳躍、推壓或對胃施加壓力的劇烈運動，更會進一步令胃酸倒流惡化。

胃酸倒流可致咳嗽、哮喘

喉嚨痛、聲沙、久咳及哮喘，亦有可能由胃酸倒流所引起。因胃酸可倒流至氣管，引起咳嗽；而胃酸亦有可能刺激食道的交感神經，直接影響氣管收縮，引起哮喘徵狀。區醫生強調，由於不少症狀難以區分為胃酸倒流，抑或是由其他疾病引起，建議病人如有需要或不適，應盡快尋找醫生問症，以便對症下藥。

運動應有助減輕胃酸倒流的情況，然而原來有些情況下，運動卻會有反效果。一般而言，醫生都會鼓勵大家做運動，但亦要注意選擇適合的運動。哪些為不適合呢？首先，部分大動作及高強度運動，例如體操、跑步、舉重等，便屬於更易造成胃酸倒流的種類。如本身已有胃酸倒流，更應避免進行高強度運動，而應選擇做一些伸展運動，以及較低強度的運動，如緩步跑、急步行等。

增加咀嚼次數紓緩胃酸倒流

港人喜好外出用餐，而飲食習慣亦同樣與胃酸倒流有密切關係，小心揀選食物，更可減低患上胃酸倒流的風險。飲食方面應避免味道太濃、太酸的食物，部分人如曾出現過胃酸倒流，亦應避免朱古力及有汽飲料。區醫生指，有效減低胃酸倒流的機會，最可行的必然是養成做運動的習慣，以及在睡前不進食。一些飲食習慣如進食時增加咀嚼次數、少食多餐等，同樣有助紓緩情況。

作者：王嵐

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：高強度運動反誘發胃酸倒流 平日宜細嚼慢嚥小食多餐（收費文章）】

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經