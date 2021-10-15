【ESG】批能源轉型進度太慢　IEA促再生能源投資增兩倍解氣候危機

聯合國第26屆氣候變化大會（COP26）下月舉行，國際能源署（IEA）發表年度報告指出，全球再生能源轉型進度太慢，認為若要有效對抗氣候變化危機，未來10年的可再生能源投資要增加逾兩倍。

批能源轉型進度太慢 趕不上需求

國際能源署在今年度《世界能源展望》（World Energy Outlook 2021）報告指，「世界沒有足夠投資來滿足未來的能源需求，與轉型有關的支出正在逐漸增加，但仍遠未以可持續方式滿足不斷增長的能源需求。」該機構並表示，決策者的行動非常重要，如果不增加可再生能源的投資，轉型之路必定很崎嶇。

COP26本月底在蘇格蘭格拉斯哥揭幕，IEA形容今屆大會將考驗各國是否準備好為實現2015年《巴黎協定》目標作出新承諾，也是就全球加速轉型至再生能源發出明確信號的機會。

疫後復甦需加強再生能源投資

最近全球多國出現能源短缺問題，石油和天然氣價格飈升。國際能源署表示，隨着各國政府放寬疫情限制措施，化石燃料需求反彈，能源轉型變得刻不容緩。國際能源署署長Fatih Birol表示，疫後復甦的階段，化石燃料的需求增長非常強勁，價格高漲，阻礙經濟增長。

去年碳排放量因為疫情而大幅減少，但IEA指出，雖然可再生能源將佔今年新發電投資的三分之二以上，但隨着疫後經濟強勁復蘇，煤炭和石油使用的大幅增長，導致今年二氧化碳排放量飆升，年增幅為史上第二大。而燃煤、天然氣和石油等化石燃料佔去年全球能源供應量的近80%，再生能源僅佔12%。

國際能源署警告，太陽能、風能、水力發電等再生能源，需在疫後的能源投資中佔更大的比重。報告指，若各國希望有效對抗氣候變化，控制波動性高的能源市場，在2030年底前全球對再生能源的投資需增加兩倍。

責任編輯：李瑩

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