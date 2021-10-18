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【消費優惠】SOGO感謝祭　網店預購美妝品牌套裝低至半價

精明消費 09:00 2021/10/18

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一年一度的崇光Sogo感謝祭又到，即日至10月26日率先進行網店獨家預購，10月27日至11月23日分兩階段於門市舉行。

由即日至10月26日崇光Sogo感謝祭網店獨家預購，有過千款貨品包括護膚及美妝限定套裝、超市食品、手袋及服飾、嬰童用品等等，會於網店以心動價率先發售，其中包括SK-II PITERA™體驗套裝只售630元，亦有LANCÔME、SHISEIDO、ESTÉE LAUDER等品牌護膚套裝低至半價發售。

另外，凡於崇光網上商店單一購物滿1,800元，憑優惠碼「AUTUMN100」，即享100元折扣優惠；購物滿3,400元，憑優惠碼「AUTUMN200」，即享200元折扣優惠，SOGO Rewards 會員於網店購物更可享2X積分。

ESTÉE LAUDER：

    點擊圖片放大

 

SHISEIDO

 

LANCÔME

 

SK-II

 

SOGO Thankful Week 崇光感謝祭 

日期：由即日起至10月26日

按此進入：崇光網店

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

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欄名 : 精明消費

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