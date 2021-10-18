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【消費優惠】海雲天片皮鴨龍躉4人餐$988　大將10月生日者晚市放題半價

精明消費 07:00 2021/10/18

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海雲天：片皮鴨龍躉4人餐$988

由即日起至11月30日，海逸君綽酒店的五星級高級中菜廳「海雲天」推出片皮鴨‧極品龍躉4人餐，原價1988元於網上預訂只需988元，即可品嚐8道秋日美饌。

    點擊圖片放大

套餐包括：

  • 極品叉燒伴脆皮腩仔
  • 海底椰栗子燉湯
  • 京式片皮鴨
  • 鴨崧生菜包
  • 六頭鮑魚伴金錢
  • 潮式牛肋條煲
  • 翡翠炒龍躉球
  • 枝竹豆腐炆斑頭腩
  • 是日甜品

此優惠須一天前預定，只適用於堂食，每個套餐需另收原價加一服務費198.8元、小食20元及每位茶位費23元，於兌換當天在餐廳繳付。

海雲天
地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
預訂網站

2. 大將：10月生日者晚市放題半價

由即日起至10月31日，10月生日的壽星，只要約好朋友4位一齊到大將慶祝生日，壽星生日正日可享免費，生日月份亦有半價優惠。顧客享用此優惠時，餐廳可要求出示身份證以作核實。

    點擊圖片放大

此優惠只適用於晚市堂食時段，優惠數量有限，送完即止。優惠需收取原價加一服務費，享用優惠必須最少三位成人收費。需要注意的是，客人須最少1天前致電分店訂座，於訂座時說明需要享用此優惠。

分店：

  • 旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫FoodYum R1號檔
  • 將軍澳唐賢街9號PopCorn商場1樓F10號舖

3. Garrett Popcorn：買中包裝爆谷　第二包經典口味半價

由即日起至10月31日，凡選購任何口味中包裝Garrett Popcorn，買第二包中包裝經典口味即享半價優惠。供應期有限，售完即止，每位客人限購兩份。

分店一覽

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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