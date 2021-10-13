  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (週三) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】新手父母家庭月入8萬元　如何平衡教育基金及退休需要？

退休規劃 18:30 2021/10/13

分享：

從四個方面加強保障

醫療保險是任何時候都要有的保障安排，所以Belina建議他們一家人要確保現時便準備好適當的醫療保險計劃。父親的醫療保險計劃保費因年齡原因會比較昂貴，Ryan需要先了解父親已有的安排才能決定下一步。另外，以Ryan三口子的年齡及健康狀況來說，Belina預算每年約需要2萬元為醫療保險的費用，Belina提議Ryan可考慮自願醫保計劃中的靈活高端醫療家庭計劃，因為可以享有免稅額外，計劃保障每年最高賠償額為2,500萬元至3,000萬元，保障至100歲；保障地區包括亞洲各國和地區，而且住院、手術及相關醫療費用可以獲得「全額賠償」，即使不幸患上嚴重疾病或遇上意外，都有足夠保障應付龐大的醫療開支；大大減低了Ryan面對此方面開支的風險，家中有老人家或小孩子更加需要有醫療保險保障。

撥出部分儲蓄作應急錢

在運用現有資金方面，Belina建議Ryan先從現有銀行存款100萬元中扣起15萬元為應急錢，餘數可以用作購買儲蓄人壽保險應付未來不同需要，包括利用紅利繳交醫療保險保費及作為孩子將來升學需要的後備金。

扣除教育基金儲蓄及醫療保險安排後，Ryan和Crystal也應該為家庭責任而安排人壽保險保障。他們應該以孩子到25歲為基本人壽保障期，二人各需要根據未來25年預計對家庭財政上的貢獻而計算出保障額，由於年期長及保障額不少，Belina建議他們可以用定期壽險及有儲蓄成份的人壽保險為一個保障組合。

【為子女升學與退休作準備 80後中產夫婦冀加按物業買分紅保單可行嗎？：按此

Belina的第四項建議是Ryan夫婦應同時購買可提供保證和預期回報的可扣稅延期年金，產品除了可用於儲蓄作退休收益外，兼可透過稅務優惠而提升回報。按現時法例，保單持有人最高可獲每年6萬元的免稅額。Ryan夫婦每年有12萬元免稅額，估計可節省最高2.04萬元稅款。

經Belina詳細分析後，Ryan和Crystal決定先安排教育基金儲蓄、醫療保險、醫保保費儲備和可扣稅延期年金，至於人壽保障方面，會和Belina再商討及計算所須保障額後才進行。

挑選醫療保險要留意啲乜？請按【上一頁

 

【原文刊於第726期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

相關文章

【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
2021/09/29
【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
【退休規劃】教師夫婦擁近800萬資產　如何善用「四桶金」理財？
2021/09/16
【退休規劃】教師夫婦擁近800萬資產　如何善用「四桶金」理財？
【退休規劃】48歲夫婦擁逾4000萬資產　如何製造每月6萬被動收入提早退休？
2021/09/02
【退休規劃】48歲夫婦擁逾4000萬資產　如何製造每月6萬被動收入提早退休？

你可能感興趣

【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
18:50 2021/09/29
【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
【退休規劃】教師夫婦擁近800萬資產　如何善用「四桶金」理財？
11:10 2021/09/16
【退休規劃】教師夫婦擁近800萬資產　如何善用「四桶金」理財？
【退休規劃】48歲夫婦擁逾4000萬資產　如何製造每月6萬被動收入提早退休？
17:30 2021/09/02
【退休規劃】48歲夫婦擁逾4000萬資產　如何製造每月6萬被動收入提早退休？

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】新手父母家庭月入8萬元　如何平衡教育基金及退休需要？
今日
【理財個案】新手父母家庭月入8萬元　如何平衡教育基金及退休需要？
新手父母為子女規劃未來 該如何平衡二人的退休計？
2021/10/02
新手父母為子女規劃未來 該如何平衡二人的退休計？
【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
2021/09/29
【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
博客 - 【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
2021/09/29
【理財個案】31歲公務員冀5年內上車兼結婚　買樓到底是「想要」還是「需要」？
踏30歲欲結婚又想買樓 該如何部署？
2021/09/18
踏30歲欲結婚又想買樓 該如何部署？
人壽保險 醫療保險 年金 退休 儲蓄 基金 稅務 延期年金 定期壽險 林昶恆

下一篇文章

【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到
【退休理財】儲夠錢唔代表你準備好！　3迹象顯示提早退休時機未到
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【財務自由】40歲前實現財務自由！　3名過來人分享提早退休心得
【財務自由】40歲前實現財務自由！　3名過來人分享提早退休心得