【理財個案】新手父母家庭月入8萬元　如何平衡教育基金及退休需要？

從四個方面加強保障

醫療保險是任何時候都要有的保障安排，所以Belina建議他們一家人要確保現時便準備好適當的醫療保險計劃。父親的醫療保險計劃保費因年齡原因會比較昂貴，Ryan需要先了解父親已有的安排才能決定下一步。另外，以Ryan三口子的年齡及健康狀況來說，Belina預算每年約需要2萬元為醫療保險的費用，Belina提議Ryan可考慮自願醫保計劃中的靈活高端醫療家庭計劃，因為可以享有免稅額外，計劃保障每年最高賠償額為2,500萬元至3,000萬元，保障至100歲；保障地區包括亞洲各國和地區，而且住院、手術及相關醫療費用可以獲得「全額賠償」，即使不幸患上嚴重疾病或遇上意外，都有足夠保障應付龐大的醫療開支；大大減低了Ryan面對此方面開支的風險，家中有老人家或小孩子更加需要有醫療保險保障。

撥出部分儲蓄作應急錢

在運用現有資金方面，Belina建議Ryan先從現有銀行存款100萬元中扣起15萬元為應急錢，餘數可以用作購買儲蓄人壽保險應付未來不同需要，包括利用紅利繳交醫療保險保費及作為孩子將來升學需要的後備金。

扣除教育基金儲蓄及醫療保險安排後，Ryan和Crystal也應該為家庭責任而安排人壽保險保障。他們應該以孩子到25歲為基本人壽保障期，二人各需要根據未來25年預計對家庭財政上的貢獻而計算出保障額，由於年期長及保障額不少，Belina建議他們可以用定期壽險及有儲蓄成份的人壽保險為一個保障組合。

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Belina的第四項建議是Ryan夫婦應同時購買可提供保證和預期回報的可扣稅延期年金，產品除了可用於儲蓄作退休收益外，兼可透過稅務優惠而提升回報。按現時法例，保單持有人最高可獲每年6萬元的免稅額。Ryan夫婦每年有12萬元免稅額，估計可節省最高2.04萬元稅款。

經Belina詳細分析後，Ryan和Crystal決定先安排教育基金儲蓄、醫療保險、醫保保費儲備和可扣稅延期年金，至於人壽保障方面，會和Belina再商討及計算所須保障額後才進行。

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【原文刊於第726期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。