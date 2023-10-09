【極端天氣】保聯︰保險公司正處理受損的士索償｜8號風球／黑色暴雨揸車　究竟是否受保？

遇到極端天氣，安全起見要留在家中，不過迫不得已要外出時又沒有交通工具可以乘搭，唯有駕車外出。不過惡劣天氣下駕車，若汽車受損或有意外傷亡，汽車保險會受保嗎？

保單一般沒排除極端情況保障

香港保險業聯會最新聲明指出，颱風蘇拉及9月8日黑雨期間，有受損毀的的士因為購買了全保，已向保險公司索取賠償。保險公司現時正處理相關索償，故坊間個別人士流傳颱風或黑雨期間「汽車保險失效」之言，並無實據。據保監局 2022 年的數據顯示，全港 18,800 多架的士中，有4,000多部購有全保，佔總數約22%。

保聯解釋黑色暴雨／惡劣天氣下的保險保障。該會指出，汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、八號或更高警告信號生效或「極端情況」存在期間的保障，除個別保單特別列明。惟投保人／司機必須留意︰大部份保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毀，以及保持受保汽車的良好狀態。另外，亦要遵守保單內其他有關條款。

一般來說，惡劣天氣是否受保，要視乎車主是購買綜合車保（全保）還是第三者保險（三保）。全保保障範圍包括因水災、火災、交通意外、盜竊等，如在惡劣天氣下發生意外，全保保障亦會涵蓋投保人、投保汽車及第三方所造成的人身傷亡及財物損失；三保則只有在發生意外時，賠償第三方的人身傷亡與財物損失，投保人或汽車受損並不會有保障。

兩大關鍵︰「是否盡力保護汽車」及揸車用途

車輛是否在惡劣天氣下受保，保險公司主要會考慮車主是否盡力保護汽車免受損壞或意外，及受保汽車的使用限制。若保險公司認為車主蓄意使汽車損毀或並沒有盡力避免意外發生，例如八號風球下將車輛刻意停泊在岸邊、大樹下，有機會拒絕保障。另外，如受保汽車在惡劣天氣下用作收費接載乘客，而不是家庭用途，亦未必受保。

至於財物全險，香港保險業聯會指出，如因水浸引致財物出現損失是屬於財物全險的保障範圍。假如財物或貨物因水浸造成 損失，物主應在可行及安全的情況下盡量減低損失，例如將物件放於較高位置、或將未受損的物件搬離已浸濕的物件以減少沾濕的機會等，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。

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買車保須知

1. 留意「全保」及「三保」保障條款

任何在道路上的汽車都必須要購買三保，而全保則是自願性，視乎車主是否需要更全面保障。投保前，應該先了解清楚兩款保障的條款細則，如若選擇投保全保，可留意車輛保障涵蓋甚麼、會否有額外支援服務，例如擋風玻璃保障、緊急路面支援服務等。

2. 影響保費因素

汽車保保費非常受投保人的年齡、駕駛車資、職業、車輛使用年期、市值、投保人索償紀綠、交通違規記錄等因素影響。一般來說，尤其是愈年輕、年資較淺的司機，投保費用就愈貴。如投保人並沒有交通違規記錄，過往亦鮮有索償紀錄，證明投保人駕駛態度良好，保費自然亦較便宜。

3. 自負額（又稱墊底費）

全保雖然保障較全面，但亦設墊底費，當投保人索償時，要先自行負擔一定金額的墊底費，剩下的金額才是又保險公司賠償。有些保單會需要投保人支出較高的墊底費，因此投保前應該先了解保單的墊底費金額。

4. 無索償折扣優惠（No Claim Discount，NCD）

所謂的無索償折扣優惠，即使在過去的受保年度，如投保人沒有向保險公司提出索償，續保時便可以享有優惠，以較優惠的價錢投保下一年度。在香港，無索償折扣通常以遞進比率計算，雖然各間公司的優惠率不一，但大多上限為60%。即若投保人累計有數年沒有提出索償，其保費優惠率便會以遞進方式，逐年折扣至最多60%。投保前可先留意自己保單的無索償折扣優惠最高可至多少。

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