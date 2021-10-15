打開007 James Bond的衣櫃　王牌特務的時尚銜頭

作為男演員Daniel Craig最後的一套鐵金剛007電影《007：生死有時》，的確叫人談論，除了電影內容講述這位特務前所未有的人性化外，還因為電影去年受疫情影響直到今天才正式於全球公映，當中為了這套電影而製作的產品足足等了365日才能夠正式上市，可說是姍姍來遲。

▲ Tom Ford負責Daniel Craig在電影《007：生死有時》裏的西裝，來到倫敦首映，Daniel更是藝高人膽大穿上了一套粉紅色的孖襟西裝登場。（圖片法新社）

▲ 為這一套007電影而設的Seamaster Diver 300M 007 Edition腕錶，錶面則以黑色琺瑯製作，上面以18K白金鐫刻了007標誌性的槍管圖案。（售價未定/圖片品牌提供）

▲ 錶底刻著007字樣和全球限量923枚。（圖片品牌提供）

Omega御用腕錶

一提起007電影，他手上的腕錶肯定是來自Omega的出品，原來要追溯歷史，品牌早在1995年的《新鐵金剛之金眼睛》已經為他提供腕錶。這一次Seamaster Diver 300M 007 Edition以鉑金製造，直徑為42mm，錶殼邊緣鑲有鐫刻腕錶編號的鉑金小牌子。

此外，在細節上亦加入黑色陶瓷錶圈，錶圈上飾有浮雕式的鉑金潛水刻度；錶面以黑色琺瑯製作，上面以18K白金鐫刻了007標誌性的槍管圖案。最特別的是該枚腕錶附有獨特精美的Globe-Trotter公事包式箱形表盒，並以軍用尼龍錶帶（NATO Strap）裝飾捆綁著，而且更附有黑色橡膠錶帶以供替換，一枚腕錶多種戴法。

▲ 白色的ULTRABOOST DNA White Tuxedo球鞋。（$1,599/www.adidas.com.hk/圖片品牌提供）

▲ 鞋舌上印上槍管圖案。（圖片由品牌提供）

▲ 黑色的ULTRABOOST 20 Black Tuxedo球鞋以黑色tuxedo為設計靈感，而鞋墊上亦印上電影中的古巴場景。（$1,599/www.adidas.com.hk/圖片品牌提供）

▲ 鞋踭有著007字樣。（圖片由品牌提供）

adidas特務的球鞋

雖然大家不曾在電影中看到007穿上adidas的球鞋，但過往曾經夥拍過007電影而衍生的產品都能夠獲得不俗的成績，這一種商機，adidas自然不會錯過。

這一次帶來兩對一黑一白的007 ULTRABOOST，鞋款以 ULTRABOOST DNA 與 ULTRABOOST 20輪廓為本，而鞋舌和鞋踭分別飾有James Bond電影的經典槍管圖案及007字樣，至於一用色一黑一白，靈感是來自這位世界級的特務經常穿上黑和白色的tuxedo所致。

▲ 女演員Naomie Harris在電影中拿上來自Michael Kors的Bond Bancroft手袋。（$13,799/圖片由品牌提供）

▲ 另一款Bond Duffle旅行袋採用棉帆而料製造。（$15,200/圖片由品牌提供）

Michael Kors邦女郎的手袋

電影中的植入產品無處不在，當中可見由女演員Naomie Harris在電影中飾演Moneypenny的角色，她將攜帶Bond Bancroft手袋出鏡。而這一個手袋正是來自Michael Kors所推出的 MKC X 007膠囊系列其中的一個款式，這一個系列合共有3個款式，包括BondBancroft手提包、Bond Carryall大號手袋以和Bond Duffel旅行袋，袋內附上MKC X 007銘牌。

▲ 劇中由Ana de Armas飾演的Paloma帶上了來自Chopard的Green Carpet鑽飾系列。（圖片由品牌提供）

▲ Goolden Hearts系列可說是Chopard 007系列中的親民版，當中有這條頸鏈吊墜。（$34,000）

▲ 來自Happy Hearts，Golden Hearts系列的手鐲。（左$31,800、右$25,200/圖片由品牌提供）

Chopard 邦女神郎的鑽飾

劇中飾演Paloma的女演員Ana de Armas雖然在劇中出鏡不多，但因為美貌而令到大家更想認識她多一點，在電影中她佩戴了品牌Green Carpet系列中的3款鑽飾，包括14卡的梨形鑽石耳環、43卡的梨形鑽石頸鏈和82於的梨形鑽石及明亮式切割圓鑽金鐲。

而聰明的Chopard亦明白到這些動不動數百萬元的鑽飾並不是每一個人可以負擔得來，於是乘勢推出售價較親民的Happy Hearts - Golden Hearts珠寶系列，這個系列以玫瑰金製作的心形圖案裝飾為主，象徵自由不羈和冒險精神，當然最重要的是數萬元便可帶它回家才是重點所在。

產品查詢：Chopard（2111 9175）、Michael Kors（3580 1238）、Omega（25189898）、www.adidas.com.hk