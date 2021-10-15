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【消費優惠】沙田一田百貨戶外用品展　露營遠足裝備低至半價

精明消費 10:30 2021/10/15

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秋季又是郊遊好季節，一田百貨沙田分店特設「山野遊戶外用品展」，即日起至10月21日，大量戶外運動用品作特價優惠，包括戶外烹飪裝備、行山鞋、防曬服飾、跑鞋、帳幕等，露營及遠足裝備一應俱全，優惠更低至半價發售。

    點擊圖片放大
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地點：一田百貨公司沙田店1樓展銷場（近超級市場）

 

撰文：hket小編

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欄名 : 精明消費

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