【消費優惠】沙田一田百貨戶外用品展 露營遠足裝備低至半價 精明消費 10:30 2021/10/15 分享： 秋季又是郊遊好季節，一田百貨沙田分店特設「山野遊戶外用品展」，即日起至10月21日，大量戶外運動用品作特價優惠，包括戶外烹飪裝備、行山鞋、防曬服飾、跑鞋、帳幕等，露營及遠足裝備一應俱全，優惠更低至半價發售。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 地點：一田百貨公司沙田店1樓展銷場（近超級市場） 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 精明消費 最新專欄文章 更多 【信用卡優惠】大新信用卡「人人大賞頭」拎電子代幣扭獎品 2021/07/22 【信用卡優惠】大新信用卡「人人大賞頭」拎電子代幣扭獎品 【消費小貼士】天生購物狂如何防避網購失控 3個小訣竅助減衝動消費 2021/07/20 【消費小貼士】天生購物狂如何防避網購失控 3個小訣竅助減衝動消費 一文看清8大虛擬銀行最新着數 2021/07/14 一文看清8大虛擬銀行最新着數 【育兒精明消費@iM網欄】戒糖就是健康飲食法？「生酮飲食法」 2021/07/12 【育兒精明消費@iM網欄】戒糖就是健康飲食法？「生酮飲食法」 【育兒精明消費@iM網欄】戒主食減糖分 杜絕糖化8大肌膚問題 2021/06/28 【育兒精明消費@iM網欄】戒主食減糖分 杜絕糖化8大肌膚問題 付款優惠 著數優惠 運動 運動用品 一田 行山 時裝服飾 運動 露營