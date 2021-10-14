【Staycation】香港JW萬豪酒店推Lobster-cation　1晚住宿＋龍蝦主題晚餐＋自助早餐

香港JW萬豪酒店最近以龍蝦為主題，推出美食宅度假住宿優惠JW Lobster-cation。不但可以享受5星級的住宿體驗，還可細意品嘗精緻的龍蝦主題晚餐，以及免費享用自助早餐和房內迷你吧。

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JW Lobster-cation的重點，是酒店餐廳Flint的4道菜龍蝦主題晚餐，龍蝦宴先以暖龍蝦沙律揭開序幕，波士頓龍蝦肉烹調得恰到好處，每一口都香嫩鮮甜，散發牛油香味，再配上爽脆的芥蘭頭沙律，味道和口感極富層次。接着是芳香馥郁的法式龍蝦濃湯，湯頭香濃細滑，盡是龍蝦精華，叫人欲罷不能。

而主菜龍蝦扁意粉亦相當精采，將龍蝦肉的甜美和海洋的鹹香發揮得淋漓盡致，加上西班牙香腸的煙熏味和西班牙紅椒的天然甜味，拼湊出一道食味豐富的佳餚。

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JW Lobster-cation住宿優惠 收費：2,480元起，另加一

優惠內容：一晚酒店住宿、入住當晚品嘗Flint龍蝦主題4道菜晚餐2位、自助早餐2位及免費享用房內迷你吧一次

電話：2810 8366

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作者：招美寶

責任編輯：黃依情

【原文：香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠（收費文章）】

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