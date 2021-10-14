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【BNO移民英國】勞工短缺求職人數卻大減　英國企業高價搶人

個人增值 18:00 2021/10/14

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有調查發現英國的起薪點錄24年以來最強勁升幅，但求職者人數卻接近新低。據外電報道，畢馬威與英國招聘及就業聯會（The Recruitment & Employment Confederation）進行調查，英國對人力資源的需求龐大，尤其是IT、酒店款待業。然而，就業率高企、缺少來自歐洲的人手，以及員工對於疫情期間轉工的憂慮，均導致求職者人數大幅減少。

求職人數近新低 起薪點漲

該聯會行政總裁Neil Carberry表示，勞工短缺影響日常生活，例如油站及超市均出現缺貨的情況。他分析，現時人手短缺的情況不能歸咎於單一原因，而是有眾多因素為就業市場帶來挑戰。國際招聘公司Robert Walters Group行政總裁Robert Walters亦指，每項工作都變得愈趨複雜，對技能的需求愈來愈大。

Robert Walters甚至留意到，有律師事務所每年向新入行律師支付15萬英鎊或以上，是以往「聞所未聞」的情況。他亦稱，旗下招聘個案的薪金升幅均至少20%，甚至有部分是高達100%。

【就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年：按此

有份進行調查的畢馬威，其發言人Claire Warnes表示，求職者人數大幅減少是起薪點大幅上漲的原因，但她強調，薪金上升不能帶動可持續的經濟復甦。正確的做法是，把擁有合適技能的人，帶到合適的工作崗位，以提升生產力。

 

【原文：英國勞工短缺 企業高價搶人（收費文章）】

責任編輯：劉子瑜

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欄名 : 移民攻略

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