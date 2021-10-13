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【收息股】趁休市兩日做定功課　房託股股息率最高近10厘

藍籌股 16:15 2021/10/13

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在圓規襲港之下，港交所宣布今天（13日）港股暫停交易一天，再加上明天（14日）為重陽節假期，港股亦將休市一天。雖然這兩天都沒有交易，但投資者仍可以趁這段時間做功課，以便在開市時能以慧眼選股。

事實上，港股的走勢持續波動，投資穩健的收息股成不少投資者的首選，今次會與大家比較一下房託股的表現，希望能幫助有興趣投資相關板塊的讀者作出選擇。

■房託股股息率■
（股息率由低至高排列）

    點擊圖片放大
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股息率最高近10

在眾多房託股之中，富豪產業信託 （01881） 的股息率最高，達9.78%。不過，在公司8月底公布的中期業績報告，顯示其核心經營盈利按年跌27.8%。公司主要經營酒店，其中期租金收入總額按年跌32.6%。每基金單位分派自去年同期的0.06元下跌至0.045元。自公布中期業績後，公司的股價曾經歷急挫，累跌10.3%，並曾跌至9月20日的1.33元低位。若以今年初至今的股價來看，則微升2.2%。

【尋找最佳收息股的3個方法：按此

招商局商業房託股息率一直高企

至於招商局商業房託 （01503） 的股息率一直高企，現時股息率達8.58%。據其中期業績顯示，主要在內地經營寫字樓的招商局商業房託，中期收益按年增長19.1%，物業收益淨額按年增長16.1%。中期每基金單位分派按年增近3成至0.1039元。

領展增長潛力高

一直被視為是穩陣房託之選兼且是大藍籌的領展 （00823） ，雖然股息率是多隻房託股中最低，僅得4.31%。但公司的股價具有增長潛力，頻頻出手收購資產。早在兩周前，就有媒體報道領展計劃收購位於悉尼市中心的3座購物中心各50%股權，消息帶動其股價由9月28日的64元低位升5%至9月30日的67.3元水平。另外，亦有市場分析指由於短期未有通關跡象，因此看好以本地消費為主業的領展的前景。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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