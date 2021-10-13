【荷里活明星】Netflix改編電影《接線追緝》 刺激獨腳戲張力十足

▲ 《接線追緝》翻拍自2018年的丹麥電影《The Guilty》，原作曾進入奧斯卡最佳外語片九強。

最近Netflix上聲勢浩大的幾乎清一色是電視劇，電影可說難以分庭抗禮。看完超現實的血腥連續劇後，或許來一套意想不到的「警匪片」，會是不錯的選擇。由《斷背山》主角Jake Gyllenhaal主演的《接線追緝》，適合在周末的晚上慢慢煲。

這套《接線追緝》翻拍自2018年的丹麥電影《The Guilty》，劇情敘述一位在報案中心輪班的警員Joe，突然接到一通詭異的報案電話。Joe憑其辦案的經驗判斷，認為電話另一頭的女子正被前夫綁架並試圖求救。作為報案接綫生的Joe，只能透過電話，以極少的綫索開始追尋犯人，然而當真相逐漸被揭開，他竟發現事情原委並非如想像中單純。

▲ 觀眾隨着Joe的情緒起伏，認同了Joe的假定，和他一起擔心被前夫綁架的可憐女子，和獨留家中的年幼子女。（電視劇照）

介紹《接線追緝》前，例必說說原作的「威水史」。2018年丹麥電影《The Guilty》雖是導演Gustav Möller的處女電影長片，拍攝預算僅50萬美金（約港幣388萬），拍攝時間也只花了13天，卻成功進入2019年奧斯卡最佳外語片前九強。「刀仔鋸大樹」的成功，必然引來眾多注目。

以耳朵來看的戲

來自荷里活的導演Antoine Fuqua便是其中一人，決定將作品翻拍成美國版本的《接線追緝》。Antoine更只花了11天完成拍攝，不是為鬥快，只是導演在開拍前夕感染新冠肺炎，病癒後不得不在強制隔離的情況下，全程坐在車內，透過熒幕來執導，彷彿與主角經歷同一氛圍。

▲ 全片幾乎9成以上的劇情都在室內推進， 角色的互動有限，卻不失緊張感。（電視劇照）

簡單而言，這是一齣用來「聽」的電影，人聲、音效，建構出這部電影的劇情發展。不只男主角要透過電話另一頭的聲音去判斷情況，觀眾亦然。到底報案的女性處於怎樣的危險之中？到底她能逃出生天或會被巡警找到嗎？觀眾和男主角一起從零碎的綫索，在腦海中拼湊出一幅屬於自己的命案現場與綁架事件。電影中的每一句台詞都關鍵，每一次電話響起都令人迅即繃緊。

《接線追緝》片長90分鐘，幾乎9成以上的劇情都在室內推進，角色的互動有限，完全依靠主角的表情和語氣去支撑。從開場的小細節帶出Joe的暴躁和焦慮，包括記者的追問來電、前妻的拒絕通話，甚至他的氣喘發作等。這個警員背後的故事也同樣製造了懸疑感，令人產生好奇。觀眾隨着Joe的情緒起伏，自然地認同了Joe的假定，和他一起擔心被前夫綁架的可憐女子，和獨留家中的年幼子女。

▲ 男主角Jake Gyllenhaal的演出精采，即使獨腳戲亦無損電影的刺激緊張。（電視劇照）

原作上再加緊張細節

不過假如看過丹麥原作的觀眾，或許只會覺得是一部沒甚新意的翻拍作品，因為劇情和原作一樣，甚至結局的意料之外也照辦煮碗。不過丹麥原版未有在港上映，對於港人而言，這一缺失大可忽略。而且改編電影也另外加了細節，令劇情更添緊張感。如增加了森林大火的危急背景，以致警力不足，令Joe向外部警員要求協助時更難以安排，進一步將受害者的危急程度加劇。

▲ 《接線追緝》另加了森林大火的危急背景，進一步將受害者的危急程度加劇，也與原作稍有不同。（電視劇照）

《接線追緝》英文片名同樣為「The Guilty」，未看時或會令人以為指的是疑犯，但後來卻會發現，指的是拼命救人的Joe。Joe為何從一個在外查案的警長，轉來報案中心接電話。當中每個人都為他翌日要上庭而加油，但他面對的官非，其實是清白抑或有罪？戲至尾聲時，觀眾才驀然發現，這個警員為何如此聲嘶力竭、甚至動用人脈，也不惜救出被綁架的女子。