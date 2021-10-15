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【消費優惠】美心中菜外賣自取鮑魚花膠四人餐$448　HKTVmall長者會入會送$100現金券

精明消費 07:00 2021/10/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 美心中菜：外賣自取鮑魚花膠四人餐$448

美心中菜近期推出超值外賣自取四人餐，有多款名貴食材可供選擇，包括八頭鮑魚扣鵝掌、明爐燒鵝皇、紅燒原隻花膠扒，更可自選2款小菜及1款主食，仲有海鮮粟米羹或竹笙海皇燴仿翅可以揀！

    點擊圖片放大

優惠適用於全綫美心皇宮、全綫翠園（廣場飯店、旺角除外）、全綫八月花及八月居。此優惠只適用於指定分店，食品數量有限，售完即止。另需注意，此優惠不可與任何其他優惠、信用卡優惠及折扣優惠同時及一併使用。

推廣詳情

2. HKTVmall：2021年長者會送$100現金券

年滿65歲或以上的長者，只要下載HKTVmall簡易版應用程式，經網上預約或到門市登記，即可加入HKTVmall長者會。成功入會，即送50元門市禮券及50元網上禮券（買滿200元即可使用），需帶同長者咭及智能電話進行認證。

    點擊圖片放大

另外，加入長者會之後，更可享不同優惠，包括逢星期三消費額外9折、指定產品優惠及買滿350元免費送貨服務等，詳情可瀏覽長者會優惠

網上預約加入長者會

3. Green Common觀塘店：港式絲麥奶茶買一送一

由即日起至10月31日，於Green Common觀塘YM²店惠顧港式絲麥奶茶，即可享買一送一優惠。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

地址：觀塘協和街33號裕民坊商場1樓178號舖
營業時間：星期一至日上午10時30分至晚上8時30分（最後點餐時間：晚上8時15分） 

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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