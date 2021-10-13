【理財規劃】想財務自由但無方法？　3步設定投資目標及流程

為未來的財務目標制定計劃是所有不同年齡的人最關心的問題。為實現不同財務目標，做好規劃是最為重要。

第一步：定義目標

一些常見的財務目標類型包括退休險、應急資金、計劃生育、教育規劃、生活事件，例如婚禮或假期等，而退休一直是熱門的財務規劃話題。另外，有些人會為重大的人生事件儲蓄和投資，例如婚禮或長假。不是每個人都有相同的目標，也不是每個人都遵循相同的人生軌跡，因此在尋找長期投資理由時，確實沒有一刀切的答案。

用「SMART」設定目標 目標應該具有「SMART」條件，即： 特定（Specific）： 明確和具體而不是概括

明確和具體而不是概括 可衡量的（Measurable）： 允許你跟蹤你是否取得了進展

允許你跟蹤你是否取得了進展 可實現（Achievable）： 在你的控制和範圍內

在你的控制和範圍內 現實（Realistic）： 根據你當前的情況可以實現

根據你當前的情況可以實現 基於時間的（Time-based）： 有進度或完成的時間表

第二步：制定策略

4個主要投資目標是：

1. 增長

大家都希望通過投資來增加財富，也希望可以跑贏通脹的影響，以便隨着時間的推移增加錢的購買力。雖然這似乎是一個顯而易見的投資目標，但當投資者的投資目標很長時，增長最有可能成為一個目標。正如我們經常看到的，市場以隨機的方式波動。投資時間很短的人可能希望專注於其他優先事項，而不是將太多資金置於風險之中。

2. 保存價值

除了將資金增加到最高點之外，即將退休的人還關注財富保值。保值當然與增長一樣重要，但這取決於許多因素，例如預計的退休時間、整體淨資產，你的金錢心態。即使你有能力承擔額外的風險，並希望更多地增加資金，但對大部人來說，知道自己鎖定了一定數量的資金，晚上可能會睡得更好。

3. 現金流

現金流是任何健全的財務計劃的基石，更多的現金流意味着更大的儲蓄、投資和償還債務的能力。優化現金流可能包括找尋兼職、投資高息股等。較充裕的可用現金通常意味着更大的靈活性、適應性和心理安全。

4. 維持或改善生活質素

有些人對他們擁有的物質財富感到滿意，而另一些人則追求更大更好。你可能會專注於支付你的直接開支，以及追求更大的目標，或者你現在可能會花更多的錢來改善你的生活方式。

第三步：設置投資工作流程

實現投資成功的最佳方法之一是建立行動框架，這通常指的是你圍繞儲蓄和投資的流程。如果沒有具體的目標和目的，就像在第一步和第二步中描述的那樣，將更難以實施。

列出短期和長期目標

清楚列出目標在激勵行動和建立有關金錢的心理框架方面大有幫助。短期目標可能包括減少債務負擔或啟動應急基金，而長期目標可能包括退休計劃。不管你的具體目標是甚麼，把它們寫在紙上是一種很好的做法。致力於長期投資的理念，這意味着避免日內交易和其他短期趨勢，而傾向於購買優秀的公司或指數並長期持有。買入並持有的優質投資往往會隨着時間的推移產生強勁的回報。

計量成功

你需要定期檢查，例如每季度一次或一年兩次，以確保取得進展。如果你的進步沒有你希望的那麼大，不需要自責，而是專注於取得任何進展。隨着時間的推移，完成可實現的小目標就可以走更長的路，所以如果你沒有立即成功，不要對自己太苛刻。

為目標設定時間表

有些資金是立即需要分配，例如如果你要償還高息信用卡債務，而其他資金則是在未來幾十年才需要的。你應給自己時間來優先考慮對你最重要的目標和那些將對你的淨資產產生最大積極影響的目標。有了長期目標，例如退休，必須盡早開始，即使只有少量資金。複合回報的力量會隨着時間的推移而增強，因此，從今天開始投資，你將有更多資金在未來幾年後繼續為你工作。

確定你需要儲多少錢

通過確定何時需要資金，你可以計算出每年需要存多少錢才能最終實現財務目標。對於退休的資金，這個問題的答案往往是「盡可能多」。但對於進修或置業等更有限的目標，會有一個更明確金額。關於影響投資因素，每個人都有不同的變數，對退休的不同願望、不同的家庭結構和不同的生活方式成本。你需要使用一系列資訊來評估自己的情況，然後決定甚麼最適合你。適應性強且靈活的計劃通常比更改成本高或根本無法更改的計劃好。

關鍵：投資目標要是可能達到 設定目標可能會讓人望而生畏，尤其是當你剛剛開始投資時。大型財務目標都是很難實現。但是通過穩定和持續的關注，堅持長期執行及檢討，再適當修正，目標是可以達成的。

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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