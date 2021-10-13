【颱風圓規】颱風秋季來襲　這5種保險有無得賠？

颱風突然在秋季來襲，繼熱帶氣旋「獅子山」上周末襲港後，另一強烈熱帶風暴「圓規」亦緊隨其後，今年本港入秋後兩度掛起8號風球。颱風少不免帶來財物損失，甚至是大家都不想看到的人命傷亡。市民除了要做好防風措施之外，亦要了解自身的保險計劃，能否在颱風期間仍獲得保障。



與風災相關的常見保險種類有5類，分別是人壽保險、家居保險、勞工保險、汽車保險及旅遊保險。



人壽保險



在8號風球下受傷或身故，個人人壽保險到底會否受保？絕大部分不保事項沒有包含風暴、水災等。另外，人壽保險的包含範圍相當廣泛，一般情況下8號風球下受傷或死亡均可獲得賠償。



不過，如果是因為追風等進行探險及極限活動而發生意外，則有機會受到影響，保險公司或會就相關情況拒保。



家居保險



在颱風期間，萬一窗戶鬆脫、玻璃被吹破、出現雨水滲漏等情況能否受保，關鍵就在於保單的保障範圍。玻璃窗是屬於樓宇結構部分，購買保險時必須要購買火險或涵蓋樓宇結構保障的家居保險才會獲得賠償。若保險並不包含樓宇結構保障，即使玻璃窗有損壞也不會受保障。



另外，索償時亦要出示人證及物證，例如向管業處及警方報備詳情、拍下受損情況、保留受損財物的購買單據、獲取第三方估算損失報告等等，以加快理賠程序。

【一個星期兩個八號風球 滲水爆玻璃家居保險有無得賠？ 索償留意6個情況：按此】



勞工保險



根據香港法例，在8號或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，如僱員在該日的工作時間開始前4小時內，以直接路綫由其居所前往其工作地點途中，或在該日的工作時間終止後4小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，一律被視作在受僱期間因工遭遇意外而引致，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。此乃勞保受保範圍之一。



汽車保險



颱風下汽車損毀，所買保險是否受保就要視乎車主是購買綜合車保（全保）還是第三者保險（三保）。全保的保障範圍包括惡劣天氣引致汽車損毀的損失，但如果投保人只有投保三保的話，相關問題導致汽車的損失則不會受到保障。值得注意的是，在保單的一般條款中，多列明投保人應盡合理努力小心使用車輛，以免發生意外。若保險公司認為你故意使汽車陷入險境，或會拒絕理賠。



職業司機在風球下因在街上載客而發生意外，有機會被認為是沒有盡合理努力避免意外發生，保險公司可能因此拒絕賠償。



旅遊保險



受到疫情的影響，現時出門旅遊的機會已大減。若因颱風導致航班延誤，能否獲得賠償需要取決於保單的條款。一般旅遊保險都會詳細列明航班在甚麼情況下延誤，以及延誤多久才會獲得賠償，並會設定賠償金額上限。

責任編輯：鄭樂怡

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