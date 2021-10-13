跨世代的按揭誤解　「供樓初期大部分還息」已過時

有時當一群人經歷過一些事，深刻難忘，就會形成一個堅實的印象；即使時移勢易，認知已經不合時宜，印象也難以改變。在按揭上也有類似的情況，在低息環境已經持續十多年的情況下，高息年代形成「供樓初期大部分是還息」的印象，仍是跨世代的維持下來。

低息時代情況已改變

在正常的情況下，的確「按揭初期還息較後期高」。只要利率高於零，任何還款期之下，息隨本減息還款安排，初期還息比例都會比後期高。例如每百萬元借款，在近日的新批H按利率1.4厘，30年還款期，首月還本佔總供款約65.7%，34.3%為還息，如利率不變，第13個月比例為66.6%，33.4%為還息。即按月比較，前期還息比例的確是是會較後期高。

但上述的正確認知，有時會被錯誤演譯為「供樓初期大部分還款都是利息」。此印象應該形成於按息較高的年代；例如90年代中按息曾高達8至10厘，以按息8厘、當時普遍盛行的20年還款期計，每100萬元按揭，月供8,364元，首月還款中有8成是利息，只有2成是還本，如利率不變，一直要到還款的第12年中，每月還本金額才會高於還息。

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此種息、本懸殊的還款比例，似乎自此深入民心，直至今時今日，仍然不時見到有人提出。但事實上，在2008年金融危機後，按息長期維持低企、息本比例早已扭轉多年。以新批H按利率約1.4厘，還款期30年計，每百萬樓按月供為3,403.42元，首月還款約65.7%，即2,236.75元為還本，只有約34.3%為還息，如利率不變，每月還本比例會逐步上升。如果借款人選用較短的還款年期，首月供本比例會更高。

事實上，以還款期30年計，只要按息低於2.3厘，首月還本的比例便會輕微高於還息，回看過去十多年的紀錄，絕大多數新批銀行按揭，利率都處於此水平以下。「供樓初期大部分還款都是利息」的認知，早已是明日黃花。

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