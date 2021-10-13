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【人民幣定存】3個月人民幣存息比較　2間銀行年息高見2.8厘

收息攻略 12:45 2021/10/13

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人民幣中間價今日報6.4612兌每美元，較上日下調165點子，創9月底以來新低。上周比較一年人幣定存，最高息達2.8厘。如果不想長期鎖死資金在銀行，可以考慮敍造較短期的定存，現時在2間銀行開立3個月人幣定存，亦可享2.8厘年息。

【1年人幣定存息大檢閱　存30萬袋8,400人幣息：按此

■3個月人幣定存，邊間年息有2.8厘？■

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比較17個3個月人民幣定存計劃，當中恒生及富邦銀行以2.8厘年息奪冠，而2者起存額分別是100萬元人幣及等值30萬港元。雖然富邦銀行的起存額看似較恒生為低，但該定存計劃要求存戶持有100萬港元定期存款。

另外，信銀國際及招商永隆的年息皆為2.7厘，入場費分別為1萬人幣及10萬人幣。而恒生另一個定存計劃，年息亦達2.6厘，而入場門檻大降，只需10萬元人幣。

至於星展、上商、南商及集友銀行，年息均為2.5厘，起存額則由等值5萬港元至30萬元人幣不等。惟需注意的是，南商銀行的定存計劃為98天，而存戶需於10月21日前開立定存，才可享此優惠利率。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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