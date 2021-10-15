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花盡40萬積蓄治癌母　慳妺林秀怡體會保險重要（立即收看）

個人增值 20:30 2021/10/15

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林秀怡自小在公屋長大，與母親相依為命，一直希望長大後能夠賺錢養家。深知藝人收入不穩，她積極儲蓄創業增加收入，創業初期不幸遇上媽媽確診患癌，她不惜花盡40萬元積蓄讓病母求醫，更因此擱置買樓計劃。幸運的是，她的男友主動提出借出首期，二人合資在2019年成功上車，以500萬元買入屯門新盤。

自認不修邊幅　慳家不介意穿二手衫

林秀怡自17歲起已開始兼職工作，2008年加入電視台後，將演戲興趣變職業，可惜入行初年，演出機會不多，甚至試過2個月沒有收入。

為了節省開支增加儲蓄，她相當慳家：「看我這樣不修邊幅就知道，我不像一般女藝人般喜歡打扮。」但藝人往往需要裝扮自己，以最好的一面示人，做節目時更要每天有不同衣著。林秀怡坦言自己不喜歡買名牌，也不特別喜歡買衣服，笑言部分出鏡的服飾均來自朋友的好意：「有些藝人朋友知道我有需要，就會將只穿一兩次的服飾轉贈給我。」

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為醫患癌母親傾盡儲蓄　體會保險重要性

深知藝人收入不穩定，她積極與朋友合資創業做生意，2017年她投資6位數跟友人合夥經營餐廳，但同時媽媽不幸患上子宮頸癌。她頓時晴天霹靂，無論餐廳還是演藝事業都要暫停，每天陪着媽媽抗癌。但為治好媽媽，她二話不說將辛苦儲起的40萬血汗錢用來做醫藥費，支付住私家醫院的化療及電療等費用，她坦言：「錢可以再賺，但媽媽我只得一個，可以救返媽媽絕對值得。」

經歷媽媽患癌一事，她更學會活在當下，儲蓄方面不會逼得自己太緊，應使則使，期望將來有機會帶媽媽再次到處旅遊。

曾傾盡所有儲蓄為媽媽治療癌症，她更體會保險的重要性：「當時也會想，如果有保險可能已經是另一個人生。」事後她隨即替自己及家人配置保險，而由於媽媽曾患癌難買保險，至今她仍保留一部分積蓄以備不時之需。

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與男友合資上車：對二人關係有信心

自小在公屋長大的林秀怡，一直計劃上車置業，期望能提升媽媽的生活質素。由於林秀怡之前將積蓄用於媽媽的醫藥費上，其後需要重新再儲錢，因而擱置買樓計劃。幸好，在2019年得到男朋友協助，主動提出借出首期，合資在屯門買入500萬元的300呎新盤，完成置業夢。當時她只儲了10萬元，男朋友不介意先支付大部分首期，物業更由林秀怡名義持有：「因為抽樓花次序，我排300幾，佢排千幾，所以先用我名。」

未結婚前已共同置業，林秀怡對二人對關係有信心：「如果將來不幸地要分手，可能會選擇以較成熟的方式處理，待物業升值後，再出售套現。我們有這個協議，但都知道應該沒可能會發生。」她透露，將於10月與媽媽及男朋友展開三人同居生活，感激男友不介意，期望三人相處融洽。

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記者：李瑩

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