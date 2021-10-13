【日本美食】細看Netflix日劇《絕味之路》 了解日本中佬的浪漫之道

▲ 無法外遊的這一兩年，日劇《絕味之路》中的風景和日式美食，特別令人懷念。

不知道從何時開始，一個人在茶餐廳吃着豆腐火腩飯，成了「男人的浪漫」。而那邊廂在日本，也有一種男人的浪漫，叫做「車中泊」，即是開着車去短途旅行，晚上就在車上睡覺，如Netflix上那套名《絕味之路》的日劇。

誰不想在周未來一趟治癒的短途旅行？在寧靜的夜空中獨享一片星空，靜靜地釋放一個星期以來工作上、生活上的疲累和苦悶，再呷一口冰涼啤酒，享受專屬的寧靜和悠然自得。

▲ 男主角愛上享受一個人的獨處時光，也令人更了解「車中泊」的概念。（電視劇照）

日本以美食為題的經典電視劇難以盡錄，且長拍長有。口腹的享受絕大多數人都喜愛，也容易達成，而且看着吃相好的人吃得滿足滋味，倒也賞心悅目。這套《絕味之路》最先令人留意的，必然是劇中男主角濱津隆之。他就是幾年前一度掀起全港，甚至全球話題的日本喪屍電影《屍殺片場》中，飾演堅持一鏡到尾的導演。

看盡日本各地風景

▲ 《絕味之路》講述男主角在周末展開的個人短途美食之旅。（電視劇照）

濱津隆之絕非典型電視劇男主角樣子，甚至算不上眉清目秀，卻勝在渾身帶着普遍日本大城市中男人的一項特質-寂寞卻自得其樂。劇中他和追星族的太太、女兒同住，當每個周五晚上，兩母女離開家門熱情追星時，就是他的專屬私人時間。

駕着一架平凡不過的七人家庭車，挑個行車距離約兩、三個小時的地方，來趟每周一次的短途旅行。看着男主角在晚上獨個開着車，駛向心目中的地方，然後一覺醒來看着前一晚還看不清的開闊景色時，不禁讓人想跟着他大嘆一聲「真好呢！」單單是如此的設定、旅程，就已經讓人感到治癒。

▲ 男主角會在周五晚駕車，第二天醒來就能看到晚上看不清的絕佳景色。（電視劇照）

《絕味之路》與《孤獨的美食家》有點異曲同工之妙，但《孤獨》的主角井之頭五郎不在公司體系之下，也沒有家庭，反之《絕味之路》的主角則有妻小且在公司工作，令個人的「逃離」有了理由。家人不在的周五晚上，他開着車到遠處過夜，享受一個人難得可以獨處的幸福時光，尋找因為一些原因而有可能過不久就再也吃不到的美食，故稱為「絕味」。

▲ 劇中的餐點均「大份夾抵食」，味道質樸得讓吃的人連肚子和心靈也得到飽足。（電視劇照）

分享餐廳背後的故事

電視劇每集只有約20分鐘，集與集的連貫性不算很強，比較像是一個一個從美味食物中發現的小故事。亦因為可能是不久後就消失的美食、店家，主角不只作為食客，更似充當餐廳老闆和觀眾之間的橋樑，細細說來每個店家背後的故事，或純樸、或溫情。沒有甚麼戲劇張力或是爆發的劇情，但慢慢和主角一起聽着那些故事，再從小故事中找到一些繼續在這個累死人的人生努力下去的小小道理，最後配上GPS（行車導航器）一句溫柔的「這周也辛苦了」，彷彿也從中得到努力的力量。

▲ 每家餐廳小店背後各有故事，令男主角的美食之旅更與別不同。（電視劇照）

這種每集介紹一家店的劇集，雖有劇情，卻無特別的起承轉接。人物的關係淡淡地維持着，無論是職場上的無奈，家庭中的失語，令看的人也自然不太執着於結局如何，男主角最後到底有沒有和女兒和解、和上司、下屬的相處有沒有更好對策，都不再重要。就像辛勞過後的一頓暖飯熱湯，這12集的電視劇，只是這位日本老爸中年困境中，一次小小的個人冒險，沒有甚麼高深的意義，卻恰到好處地沁人心脾、豁人耳目。