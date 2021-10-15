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錢放着不會生錢寧創業　林秀怡：趁後生去闖　疫市6位數開美容店（立即收看）

個人增值 20:30 2021/10/15

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出身於單親家庭的林秀怡向來以孝順見稱，自17歲起她便已開始兼職養家，入行後她更將大部分工資都交給媽媽做家用。深知藝人收入不穩定，她近年更積極與朋友合資創業做生意，去年更在疫情期間開設美容店，冒着隨時停業的風險，她與合夥友人選擇硬碰：「做生意就是有賺有蝕，總不能以穩賺的心態創業。」

自17歲起兼職養家　從小已決心賺錢

林秀怡自小與母親相依為命，為減輕母親的負擔，她自17歲起已開始兼職工作，希望能夠幫補收入。她做過超市收銀員，也做過快餐店的推廣員、餐廳侍應等。自認活潑好動的她，中學時期已是學校內的活躍份子，田徑、合唱團及劇團等活動均有涉獵。富有表演慾的她，畢業後考入電視台藝員訓練班，她坦言有擔心過藝人收入不穩定的問題，更為自己訂下3年的「試用期」：「當時我也會想，我是否已經到了要賺錢的年紀？幸好得到家人支持，才計劃先試做3年，怎料不知不覺已是13年。」

以「慳家」見稱的她，除了盡量減少消費外，也從小已立下了要賺錢的決心，期望能有機會創業搵真銀。入行初期，林秀怡演出機會不多，大多為飾演跑龍套角色，收入只得數千元。為幫補家計養活母親，她同時在一間日本餐廳兼職當侍應，也曾經在網上售賣避孕套。雖然偶爾會因被路人認出而感尷尬，但她認為「為了養家也不能顧慮太多」。

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疫下餐廳生意減半　捱過難關重新起步

2017年，林秀怡投資6位數跟友人合夥經營餐廳FooDo，至今已開業近4年。她坦言疫情爆發之前，餐廳已接近回本，有望迎來賺錢獲利的階段，怎料疫情來勢洶洶，餐廳生意減半，將近2年的努力均付諸流水：「這2年間限聚令下，試過停業、只做晚市、只做外賣，幾乎將前幾年的收入『嘔返出嚟』，現時算是重頭開始的狀態。」

她坦言，餐廳也試過轉陣迎戰，但由於擔心影響食物品質，因此沒有大力發展外賣，顧客只能外賣自取。幸運的是，現是疫情緩和，餐廳也習慣了在疫下求存，她希望未來客源能更穩定，讓餐廳可順利發展。

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冒停業風險開美容店：做生意非穩賺

雖然餐廳生意尚未上軌道，但創業心強的林秀怡，早於2019年已籌備開美容院Inner Beaute，原定於去年7月開業，卻因疫情被逼押後計劃：「租了舖位後，美容業就要停業，一直也有出糧和交租，所以一放寬限聚令後便開張，不想一直白交租金。」

冒着隨時停業的風險，她與合夥友人選擇硬碰，承受風險博取回報：「做生意就是有賺有蝕，總不能以穩賺的心態創業，投資這6位數是我覺得能負擔才去做。如果創業後用盡所有儲蓄，這種『盡地一鋪』的做生意方法，我也不太建議。因為會因擔心輸掉一切而過於着緊，自己也會比較辛苦，成功的機會也較小。」

對於美容店將來的發展，她現時市道尚未穩定，應該要守業2年。雖然兩門生意現時尚未有收成，但樂觀的她認為：「趁着後生、有能力時去闖去嘗試，也未必是一件壞事。」

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記者：李瑩

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