【颱風圓規】一個星期兩個八號風球　滲水爆玻璃家居保險有無得賠？　索償留意6個情況

一連兩個颱風襲港，打工仔有風假放的同時也要小心留意家居安全，皆因打風始終有危險，家中停電、滲水漏水事少，最怕吹爆玻璃誤傷自己甚至途人。不少人也有購買家居保險，若受颱風暴雨導致家居財物損毀，你又知不知甚麼情況下家居保險邊啲情況有得保？邊啲又未必有保障？

情況1：爆窗導致屋內財物損失

打風常見吹爆窗，若因爆窗而導致屋內財物損失，可以就有關財物的損失申請賠償。

情況2：窗戶曾被改動

如果玻璃窗曾被改動或裝修，就不會納入火險的保障範圍。不過市面上大部分的家居保險都會將曾被改裝的窗戶列入受保範圍，因此仍可向保險公司索償受損窗戶之費用。

情況3：空置物業

連續空置超過30日的房屋均不受保障，這些物業因颱風所造成的家居損毀，保險公司並不會作出賠償。

情況4：屬大廈樓宇結構範圍

玻璃窗是屬於樓宇結構部分，購買保險時必須要購買火險或涵蓋樓宇結構保障的家居保險才會獲得賠償。若保險並不包含樓宇結構保障，即使玻璃窗有損壞也不會受保障。

情況5：玻璃窗擊中途人

新聞上不時有大風導致玻璃窗脫落擊中途人受傷，如果家居保險涵蓋「第三者法律責任」，若發生玻璃窗擊中途人造成傷亡時，便可將責任轉移至保險公司。但要注意，受保人應該拍下玻璃窗當時受損狀況的照片以作備案，報警後亦要保留口供紙、報告等證明文件，再向保險公司索償。但要切記，若屋主私下與傷者和解或達成賠償協議，保險公司有權不受保。

情況6：家居物品自然損耗

日久失修的家居或已經損壞的物件不會獲保障，例如因刮花、電力故障導致機械失靈、寵物引致的損毀等，保險公司亦不會作出賠償。

責任編輯：嚴熹曼

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