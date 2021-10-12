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【BNO移民英國】就業調查：35%移英港人已就業　9成受訪者移英不足1年

英國 17:50 2021/10/12

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BNO居留簽證（BNO Visa）推出後，吸引不少港人移居英國，惟不少移英者或會擔心就業問題。近日一項港人移英就業調查發現，近7成移英者擁大學或以上學歷。另外，逾3成半移英港人已就業，最多人從事的行業是運輸、物流及倉務以及專業、科學及技術活動，兩行業各佔11%。

7成人指未來一年財務穩健

英國港僑協會於8月透過網上問卷形式進行「來英港人就業調查」，以了解港人移英後的工作、就業和能力。調查共收到609份有效回覆，逾9成人移英不足1年，受訪者年齡介乎18歲至65歲或以上，最多為35至44歲的受訪者，佔36%。

在財政狀況方面，54.8%受訪者移英前年收入最少達3.6萬英鎊（約38萬港元）；近7成人認為未來6個月至1年的財務狀況偏向穩健。

調查指，逾8成移英港人在移英前或抵英6個月內已開始求職，逾半數人士尋找全職工作。調查結果顯示，35.2%受訪者已成功找到全職、兼職或自僱工作；另有46.2%受訪者失業或待業中。

【農場出年薪66萬港元請工人摘西蘭花！ 10個英國人才短缺行業：按此

在移英前，最多移英港人從事的首3個行業，分別是金融及保險活動（11.5%）、資訊及通訊（10.6%）及教育（9.2%）。至於最多人求職的行業，分別是批發及零售業（11%）、行政及支援服務活動（9.7%）及運輸、物流及倉務（8.4%）。移英後最多人從事首3個行業，分別是運輸、物流及倉務（11%）、專業、科學及技術活動（11%）及住宿及膳食服務活動。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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